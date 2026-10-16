BANCUL ZILEI | Prognoză meteo

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Meteorologii anunță că în acest weekend vor fi 30 de grade Celsius. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

Pentru a continua ziua în forță, este nevoie, cu siguranță, de o glumă bună! Așadar, pentru a-ți aduce zâmbetul pe față, uite poanta zilei! Curios? Citește continuarea!

„Meteorologii au anunțat că în acest weekend vor fi 30 de grade. 15 sâmbătă și 15 duminică”.

Alte bancuri amuzante

O altfel de prognoză meteo

„Prognoza meteo: Azi, temperaturile vor fi cuprinse între valori minime și valori maxime, iar vântul va sufla dintr-o parte în alta. La noapte, va fi întuneric”.

De ce sunt bărbații ca zăpada?

„Nu ştii când vin, nu ştii câţi centimetri vor avea şi nu ştii nici cât va dura.”

„Nevastă-mea a plecat fără umbrelă”

– Plouă rău afară, iar nevastă-mea a plecat fără umbrelă.

– Nu vă fie teamă, bănuiesc că se va adăposti în vreun magazin.

– Tocmai de asta mi-e teamă.

Un ardelean, într-un magazin, ca să cumpere un termos

Vânzătoarea îi arată unul:

– Uite bade, termosul ăsta e foarte bun: vara ţine ceaiul rece, iar iarna îl ţine cald. Ardeleanul se scarpină dupa ureche, nedumerit:

– Apăi de, cucoană, dacă zici că-i bun, iaca l-oi lua. Da’, lămureşte-mă şi pe mine: de unde dracu’ ştie termosu’ ăsta când îi vară şi când îi iarnă?

„M-am combinat cu o fată care prezintă Meteo”

– M-am combinat cu o fată care prezintă rubrica Meteo la un post local de televiziune. Pentru prima data sunt şi eu într-o relaţie cu o femeie care nu are dreptate mereu.

Iarna grea şi frig mare!

Un pescar se duce la pescuit deşi era mult sub zero grade. Scoate târnacopul să facă o copcă, după care-şi aruncă sculele în apă. Stă el ce stă şi odată aude o voce din spate:

– Aici nu este peşte!

Pescarul îşi scoate undiţele din apă şi se mută mai încolo, tot nu mişcă. După o vreme, aude iaraşi vocea:

– Aici nu se află peşte!

Supărat, se mută din nou, sparge gheaţa, după care-şi aruncă sculele în apă. Din nou, în spatele lui, vocea:

– Aici nu vei găsi peşte!

Enervat, pescarul se-ntoarce:

– Da`cine esti tu, bă, de-mi tot sperii norocul?

– Directorul patinoarului!

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