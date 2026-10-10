BANCUL ZILEI | Adevărul despre Adam și Eva: Ce naționalitate aveau, de fapt?

Este weekend, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:

– Au fost cu siguranţă englezi. Numai un gentlemen adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

― Nu, ei au fost cu siguranţă francezi – numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul!

Românul :

– Nu domnilor, greșiți cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care și pe acela trebuiau să-l împartă între ei, dar cu toate acestea credeau că sunt în Rai.

Alte bancuri haioase

Soțul și soția la psiholog

Un soț și o soție merg la psiholog, pentru că se certau în fiecare zi. Psihologul îi așază pe canapea și îl întreabă pe bărbat:

— Domnule, care este problema dumneavoastră?

— Soția mea nu mă ascultă niciodată! Vorbesc cu ea, îi explic ce am de făcut, îi spun ce mă deranjează, dar parcă vorbesc cu pereții!

Psihologul se întoarce spre soție:

— Dumneavoastră ce aveți de spus?

Femeia se uită la el și răspunde:

— Vedeți? Exact asta îi spun și eu de zece ani!

Psihologul oftează și continuă:

— Bine, haideți să facem un exercițiu. Domnule, spuneți-i soției ceva ce v-ați dorit să-i spuneți de mult timp, dar nu ați avut curaj.

Bărbatul se uită la ea și spune:

— Mi-aș dori să mai slăbești puțin. Nu mai arăți ca atunci când ne-am cunoscut.

Femeia rămâne câteva secunde în tăcere, apoi zâmbește:

— Și eu mi-aș dori să câștigi mai mulți bani. Nu mai trăim ca atunci când ne-am cunoscut!

Psihologul intervine repede:

— Bine, bine! Acum spuneți-vă câte un lucru frumos.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

— Dragă, ai un talent extraordinar!

— Ce talent? întreabă femeia, surprinsă.

— Reușești să cheltuiești salariul meu înainte să-l primesc!

Femeia zâmbește și răspunde:

— Iar tu ai un talent rar, dragul meu!

— Care?

— Reușești să mă faci să regret că nu am rămas singură!

Psihologul se ridică, își ia haina și spune:

— Ședința s-a încheiat. Vă rog să-mi plătiți acum, înainte să vă mai vină alte idei!

Bulă la interviul de angajare

Bulă merge la un interviu pentru un post foarte bine plătit. Directorul îl primește în birou și începe să-i pună întrebări.

— Bulă, văd în CV că nu aveți foarte multă experiență. De ce credeți că sunteți potrivit pentru acest post?

— Pentru că învăț foarte repede!

— Bine. Și care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

— Sinceritatea.

Directorul ridică din sprâncene:

— Nu cred că sinceritatea este un defect!

Bulă îl privește calm:

— Sincer, nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră!

Directorul oftează și trece la următoarea întrebare:

— Bun. Ce salariu vă doriți?

— 10.000 de lei pe lună, mașină de serviciu, telefon, laptop și 30 de zile de concediu.

Directorul începe să râdă:

— Și dacă v-aș oferi doar 3.000 de lei, fără mașină și cu 15 zile de concediu?

Bulă se ridică imediat de pe scaun și își ia geaca.

Directorul îl întreabă:

— Unde plecați?

— La următorul interviu!

— Stați puțin! Dar nici măcar nu v-am spus ce trebuie să faceți la noi!

Bulă se așază la loc.

— Aveți dreptate. Ce trebuie să fac?

Directorul zâmbește:

— În primul rând, trebuie să răspundeți la telefon, să rezolvați problemele clienților, să lucrați peste program și să acceptați uneori sarcini care nu țin de responsabilitățile dumneavoastră.

Bulă se gândește câteva secunde și întreabă:

— Și directorul ce face?

— Directorul coordonează echipa, ia deciziile importante și se asigură că toată lumea își face treaba.

Bulă dă din cap, se ridică și spune:

— Am înțeles. Atunci cred că sunt perfect pentru postul de director!

— Dar de ce?

Bulă zâmbește larg:

— Pentru că nici eu nu vreau să fac nimic din ce mi-ați spus dumneavoastră!

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BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza