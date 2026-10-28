Surpriză pentru Mirela Retegan și Maya în China, după ce au cumpărat bilete la clasa I la tren: „Minune de la Dumnezeu”

Mirela Retegan și Maya, uimite de trenul din China
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Competiția Asia Express s-a încheiat pentru Mirela Retegan și Maya în orașul chinezesc Wuhan. Cele două au rezistat timp de șapte etape și s-au bucurat din plin de întreaga aventură. Însă, eliminarea nu a însemnat și întoarcerea acasă pentru cele două. Au decis că merită o vacanță, așa că au mai petrecut două săptămâni în China. S-au bucurat de toate atracțiile turistice, însă ce le-a dat pe spate a fost trenul de mare viteză. Cele două și-au cumpărat bilet la clasa I și au rămas fără cuvinte.

Deși aventura de pe Drumul Mătăsii a luat sfârșit pentru Mirela Retegan și Maya, ieșirea din competiția Asia Express nu a însemnat o revenire imediată în România. Cum și-au dorit mult să ajungă în China, cele două au decis să își continue aventura pe cont propriu.

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„Am ieșit din Asia Express în orașul Wuhan. Aveam bilete de avion pentru a ne întoarce acasă a doua zi. Am ales să le schimbăm și să mai rămânem în vacanță: să ne odihnim după săptămânile grele din emisiune, să facem trecerea mai ușoară către viața reală și să ne bucurăm de China, dacă tot eram acolo.

Marele Zid Chinezesc și Orașul Interzis erau pe lista mea de locuri de văzut o dată în viață încă din copilărie. Și iată-ne: după șapte săptămâni petrecute împreună, am mai rămas încă două”, a spus Mirela Retegan, în mediul online.

Concurentele Asia Express, uimite de trenul din China

Pe lângă toate obiectivele turistice de care s-au bucurat, Mirela Retegan și Maya par că au fost impresionate cel mai mult de trenul din China. Făcând o comparație cu trenurile din România, cele două au rămas cu gura căscată. De la felul în care era amenajată gara până la felul în care pasagerii erau organizați, totul a fost surprinzător pentru concurentele Asia Express.

„Am ales să parcurgem cei 1.000 de kilometri dintre Wuhan și Beijing cu trenul. Cum e cu trenul în China? Foarte tare! Gara e impecabilă și atât de bine semnalizată, încât e imposibil să te pierzi. Oamenii se adună într-o sală de așteptare și trec printr-un punct de control al actelor de identitate cu doar câteva minute înainte de plecare. Prin turnicheți trec doar cei care urmează să se îmbarce în trenul anunțat.

Nu înțelegeam de ce oamenii se așezau în grupuri, în dreptul unor marcaje de pe peron. Apoi am văzut că pe bilet era indicată o literă în dreptul căreia oprea vagonul fiecăruia. Ne-am luat bilete la clasa I. Condiții mai bune decât la business class în avion! Fiecare vagon avea o persoană responsabilă de pasagerii din el”, a mărturisit Mirela Retegan.

Mirela Retegan și Maya și-au continuat aventura în China pe cont propriu /Foto: Instagram

Însă, ce le-a dat cu adevărat pe spate au fost condițiile din tren și viteza de deplasare. Se pare că biletele la clasa I le-au adus condiții mai bune ca în avion. De asemenea, cele două au rămas fără cuvinte atunci când au văzut că au parcurs o distanță de 1.000 km în doar trei ore. O astfel de călătorie cu CFR ar fi fost infernală și ar fi presupus muuult mai mult timp petrecut în tren.

„1.000 de kilometri în trei ore și ceva! Minune de la Dumnezeu, ar zice cineva care a făcut aceeași distanță, de la Satu Mare la Costinești, în 24 de ore. În entuziasmul nostru, am reușit să facem câteva poze și filmulețe, cu gândul să le împărtășim cu voi. Cu câți ani credeți că este calea ferată chineză înaintea CFR-ului românesc?”, a mai spus Mirela Retegan.

 

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Foto: Instagram

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