Andrușca dă spoiler-ul sezonului la Insula Iubirii: Ce s-a întâmplat înainte ca Mocăniță să o „traducă” pe Claudia cu „Gândac”

Andrușca dă spoiler-ul sezonului la Insula Iubirii: Ce s-a întâmplat înainte ca Mocăniță să o "traducă" pe Claudia cu "Gândac"
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Andrușca, spoiler de la Insula Iubirii
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Spiritele se încing tot mai mult la Insula Iubirii! În cea mai recentă ediție a emisiunii, cuplul format din Mocăniță și Claudia Ion a fost zdruncinat din temelii. Au ieșit la iveală numeroase lucruri din relația celor doi, iar acum Andrușca a dat spoilerul suprem. Ispita nu s-a abținut și a aruncat o săgeată usturătoare către Claudia. A dezvăluit ce s-a întâmplat înainte ca Mocăniță să își înșele iubita cu „Gândac”.

Cuplul format din Claudia Ion și Mocăniță pare că este pe cale să se destrame. Principala problemă a relației lor este presupusa infidelitate a bărbatului. Acesta a avut un schimb de mesaje cu una dintre prietenele Claudiei, cea cunoscută drept „Gândac”.

Mai mult, pe lângă mesaje, cei doi s-au și întâlnit, iar Claudia Ion a răbufnit când a aflat asta. Acum, Mocăniță urmează să fie supus unui test poligraf pentru a-i confirma iubitei sale că nu a înșelat-o și că relația dintre el și „Gândac” s-a rezumat la schimbul de mesaje. Ei bine, recent Andrușca a intervenit și a dat un super spoiler.

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Ce s-a întâmplat înainte ca Mocăniță să o „traducă” pe Claudia

Andrușca și Mocăniță au început să se apropie tot mai mult la Insula Iubirii, iar apropierea dintre ei s-a materializat ulterior într-o relație. Aceștia au plecat împreună din Thailanda, s-au cuplat și chiar locuiesc împreună, după cum s-au dat de gol în mediul online, făcând live-uri pe TikTok din aceeași casă.

Recent, Andrușca a decis să răspundă curiozităților urmăritorilor săi, așa că a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram. Ei bine, intenționat sau nu, ispita a dat un spoiler din emisiune. Mai exact, una dintre urmăritoarele ei i-a adresat o întrebare interesantă.

„Cum facem cu astea care au înșelat ele primele și totuși au curaj să vorbească despre alții?”, este întrebarea ce i-a fost adresată ispitei.

Întrebarea face referire la Claudia Ion, având în vedere că Mocăniță a dat deja de înțeles că și iubita lui a avut unele greșeli în relație, fără a intra însă în detalii. Andrușca nu a stat mult pe gânduri și a răspuns într-un mod surprinzător întrebării primite.

„Dianaaa, de ce ești obrăznicuță? Lasă oamenii să vadă toată emisiunea, nu mai da spoilere”, a fost răspunsul ispitei.

Andrușca a dat un nou spoiler de la Insula Iubirii /Foto: Instagram

Ei bine, prin acest răspuns, Andrușca a dezvăluit clar că și Claudia Ion ar fi călcat strâmb în relația cu Mocăniță și l-a „tradus”, iar publicul va afla asta în curând în cadrul emisiunii. Spoilerul dat de ispită vine în completarea dezvăluirilor voalate făcute deja de Mocăniță.

Se pare că Andrușca este cât se poate de implicată în relația cu Mocăniță și a vrut clar să îi ia apărarea. Ispita nu doar că a confirmat spoilerul, dar l-a și postat în mediul online. Tânăra și-a asumat dezvăluirea și nu a mai ținut cont nici de contractul semnat cu Antena 1.

 

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Spoiler suprem Insula Iubirii | Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?

 

Foto: Instagram

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