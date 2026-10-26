Testul „poligraf” Cancan.ro | Avem dovada că Ionuț Mocăniță a mințit. Cum s-a dat singur de gol

Testul "poligraf" Cancan.ro | Avem dovada că Ionuț Mocăniță a mințit. Cum s-a dat singur de gol
Ionuț Mocăniță a fost dat de gol de propriile gesturi
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Deși a ales să facă testul poligraf, Ionuț Mocăniță s-a dat singur de gol. În timpul unei scene lacrimogene, concurentul a lăsat impresia că suferă, iar anumite gesturi au ridicat semne de întrebare. Cea care a observat detaliile a fost Frankie, care a semnalat că Mocăniță își freca ochii cu degetele și se ștergea de lacrimi, care nici măcar nu existau. Mai mult decât atât, la bonfire, chiar Claudia ar fi făcut o aluzie la comportamentul iubitului ei.

Deși a acceptat provocarea testului poligraf, Ionuț Mocăniță a ajuns în centrul atenției din cauza unui moment în care a părut că este copleșit de emoții. Cu fața acoperită de mâini și într-o aparentă stare de suferință, acesta a lăsat impresia că plânge. Numai că, la o privire mai atentă asupra imaginilor, gesturile sale au cam scos la iveală o suferință falsă.

Ionuț Mocăniță s-a dat de gol

Momentul ar fi avut legătură cu episodul din trecut în care Claudia s-ar fi văzut cu fostul ei prieten – cu care ar fi avut deja o relație în momentul în care se vedea cu Mocăniță – în perioada în care cei doi erau despărțiți. Mai mult, Mocăniță ar fi aflat ulterior că între cei doi ar fi existat o relație, în timp ce Claudia ar fi susținut că se afla într-o perioadă de vulnerabilitate.

Frankie i-a deconspirat intențiile lui Mocăniță / Sursa foto: Captură AntenaPlay

Numai că momentul în care acesta s-a afișat în lacrimi nu i-a convins pe cei din jur, mai ales pe Frankie, care a susținut că Mocăniță joacă teatru și că s-ar fi forțat să scoată măcar o lacrimă, în încercarea de a transmite că suferă.

Ba mai mult, Frankie a atras atenția asupra gesturilor sale, inclusiv asupra faptului că își freca ochii cu degetele. Totodată, acesta ar fi zâmbit pe sub mâna cu care își acoperea fața, detalii care au alimentat suspiciunile privind autenticitatea reacției sale.

Ionuț Mocăniță și-a înscenat momentul în care a părut că suferă / Sursa foto: Captură Antena 1

Nici Claudia nu pare convinsă de iubitul său

La bonfire-ul care va avea loc săptămâna viitoare, chiar Claudia ar fi făcut remarci care pun sub semnul întrebării autenticitatea comportamentului partenerului său. Deși nimeni nu a încercat să îi pună vreo etichetă, tânăra ajunge la concluzia că bărbatul cu care a împărtășit trei ani este fals, de fapt.

Lacrimile concurentului nu par să o fi înduioșat, ba chiar au făcut-o să creadă că acesta a mințit și că nu a spus întregul adevăr, încercând să distragă atenția de la infidelitatea lui cu prietena ei prin deflectarea către Claudia și fosta ei relație.

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Ce părere avea Ionuț Mocăniță despre Andrușca înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion l-a dat de gol: „Nu vi se pare prefăcut?”

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