Ce s-a întâmplat cu Eduard și Claudia Ion după conflictul din club. Ispita-pilot ne-a spus adevărul despre relația cu fosta lui Mocăniță: „Mai bine nu făceam asta”

Ce s-a întâmplat cu Eduard și Claudia Ion după conflictul din club. Ispita-pilot ne-a spus adevărul despre relația cu fosta lui Mocăniță: "Mai bine nu făceam asta"
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După momentul controversat dintr-un club din Timișoara, în care Claudia Ion l-a lovit peste cap cu telefonul, Eduard Vlădescu a venit cu propria versiune a poveștii. Ispita-pilot a explicat, pentru CANCAN.RO, de la ce a pornit toată tevatura, cum stau lucrurile între ei acum și ce se întâmplă în spatele zvonurilor care îi tot leagă.

Scandalul a început după ce Claudia Ion a făcut o mișcare deloc elegantă într-un club din Timișoara și l-a pocnit pe Eduard Vlădescu peste cap cu telefonul. La scurt timp, cei doi au venit cu explicații, însă episodul cu pricina a continuat să stârnească controverse.

Contactat de CANCAN.RO, Eduard Vlădescu a recunoscut că atât el, cât și Claudia regretă cele întâmplate și că toată povestea putea fi încheiată fără lovituri și fără atâta zarvă. Se pare că, în club, glumele au mers prea departe, iar nota de plată a venit sub forma unui telefon direct la cap!

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„N-a fost niciun conflict, a fost o râcă, niște glume, ceva care a dus la gestul ei, care s-a văzut urât, dar care a fost provocat de mine. „Conflictul” s-a rezolvat în secunda doi. Au mai fost niște discuții după, de genul: „Uite ce s-a întâmplat, mai bine nu făceam asta și nu se mai ajungea aici”. Dar totul s-a rezolvat instantaneu, a trecut”, a spus pilotul pentru CANCAN.RO.

Ce se întâmplă între pilot și Claudia Ion, de fapt?

Dacă unii s-au grăbit să tragă concluzii după episodul din club, Eduard a spus că lucrurile dintre el și Claudia s-au liniștit. Mai mult, pilotul a mărturisit că în prezent se înțeleg bine. Numai că, atunci când vine vorba despre statutul relației, povestea rămâne fără o etichetă clară.

Sunt împreună? Sunt doar apropiați? Sau internetul a transformat câteva momente într-un serial cu prea multe sezoane? Eduard nu confirmă o relație, dar nici nu pune punct speculațiilor. Iar zvonurile, după cum a spus chiar el, se schimbă mai repede decât comentariile de pe rețelele sociale.

Eduard Vlădescu și Claudia Ion

Eduard Vlădescu și Claudia Ion. Sursa foto Social Media

„Se zvonesc tot felul de lucruri despre noi: că am fi împreună, că ne-am fi despărțit, că ne-am fi certat sau că nu ne-am fi certat”, a mai spus el.

Nici la „Insula Iubirii” n-a scăpat de gura lumii. Faptul că un pilot a ajuns să joace rolul de ispită a stârnit comentarii și critici, de parcă uniforma de la serviciu ar veni la pachet și cu un manual despre cum trebuie să-și trăiască omul viața. Numai că bărbatul care a cucerit-o pe Claudia Ion nu pare să se lase intimidat de părerile aruncate de pe margine.

„Pe de o parte, sunt criticat pentru că m-am dus la Insula Iubirii fiind pilot. Uite că m-am dus! Și ce? Cred că sunt ok în emisiunea asta. Este viața mea personală, așa că nu cred că ar trebui să intereseze pe nimeni”, a mai spus el.

VEZI ȘI: Ce i-a spus Claudia Ion lui Eduard Vlădescu, după ce l-a altoit în club. Cuvântul care a pus internetul pe jar

Prima reacție a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu, într-un club din Timișoara: „Totul a pornit de la nişte glume”

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