Ce i-a spus Claudia Ion lui Eduard Vlădescu, după ce l-a altoit în club. Cuvântul care a pus internetul pe jar

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Scandalul de la Insula Iubirii continuă să provoace reacții în rândul telespectatorilor, iar anumite momente ajung să fie intens comentate. După ce imaginile cu altercația violentă a Claudiei au atras atenția publicului, un alt episod în care este implicată a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

De această dată, atenția s-a îndreptat către schimbul de replici dintre Claudia și pilotul-ispită Eduard Vlădescu. Mai exact, un cuvânt folosit de concurentă în timpul altercației cu acesta a stârnit curiozitatea celor care urmăresc emisiunea și au comentat momentul în mediul online.

Ce cuvânt jignitor i-a adresat Claudia lui Eduard

Un episod tensionat ar fi fost surprins într-un videoclip apărut în mediul online, în care Claudia Ion este filmată în timp ce îl lovește pe Eduard Vlădescu cu telefonul în cap, la un eveniment organizat într-un club din Timișoara. Momentul a stârnit numeroase reacții, mai ales că, nu cu mult timp înainte, cei doi păreau să fi reluat legătura și fuseseră văzuți împreună în București. Apariția imaginilor a alimentat speculațiile cu privire la relația dintre Claudia și Eduard, dar și la motivele care ar fi putut declanșa reacția fostei concurente în acea seară.

Claudia Ion i s-ar fi adresat pilotului cu o expresie tranșantă, folosind cuvântul „Marș!”, o replică ce a atras atenția publicului și a stârnit un val de controverse. Momentul a alimentat discuțiile despre comportamentul concurentei și despre tensiunile care s-au acumulat, iar Claudia a fost blamată.

Claudia și Eduard ar fi fost prezenți în același cerc de persoane la clubul Altfel din Timișoara, alături de foști concurenți și ispite din emisiunea filmată în Thailanda. Evenimentul ar fi fost marcat de un moment tensionat, iar în mediul online a apărut un filmuleț în care Claudia ar fi reacționat violent în urma unei situații care ar fi deranjat-o.

După întreaga situație tensionată, atât Claudia, cât și pilotul au spus că totul a pornit de la o glumă pe care a făcut-o Eduard, iar lucrurile au mers prea departe. Ispita și-a luat toată vina asupra lui.

„Îmi asum în totalitate vina pentru cele întâmplate și recunosc că am mers puțin prea departe cu gluma. Reacția Claudiei a fost una justificată și nu am absolut nimic să îi reproșez.

Vreau totuși să fie foarte clar că nu a existat sub nicio formă vreo intenție violentă. A fost pur și simplu o glumă dusă prea departe, fără nicio urmă de răutate, iar lucrurile au căpătat o amploare mult mai mare decât ar fi trebuit.”, a transmis Eduard.

Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor

Eduard Vlădescu, primele declarații după ce a fost altoit de Claudia Ion într-un club din Timișoara: ”Reacția ei a fost una justificată”

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