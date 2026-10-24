Eduard Vlădescu, primele declarații după ce a fost altoit de Claudia Ion într-un club din Timișoara: ”Reacția ei a fost una justificată”

Eduard Vlădescu, primele declarații după ce a fost altoit de Claudia Ion într-un club din Timișoara: ”Reacția ei a fost una justificată”
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Scandalul dintre Claudia și Eduard Vlădescu, ispita de la Insula Iubirii, continuă să stârnească reacții, după incidentul petrecut recent într-un club din Timișoara. Deși cei doi au părut că și-au regăsit echilibrul după momentele tensionate din emisiune, situația ar fi luat o întorsătură neașteptată în timpul unui eveniment la care au fost prezente mai multe ispite și persoane cunoscute din show-ul de la Antena 1. Eduard a clarificat acum totul!

Așa cum s-a putut observa în imaginile apărute în mediul online, Claudia ar fi avut o reacție violentă la adresa lui Eduard, lovindu-l peste cap cu telefonul. (VEZI AICI) Gestul a atras atenția și a ridicat semne de întrebare cu privire la relația dintre cei doi, mai ales în contextul apropierii pe care au afișat-o după încheierea experienței de pe insulă.

Ce mesaj a transmis ispita-pilot

La scurt timp după ce episodul a ajuns în atenția publicului, Eduard Vlădescu a revenit cu o serie de mesaje publicate pe rețelele de socializare, în care a încercat să explice ce s-ar fi întâmplat, dar și să reducă amploarea scandalului. În loc să o acuze pe Claudia pentru comportamentul avut, ispita a ales să își asume responsabilitatea pentru situația creată și să susțină că lucrurile au pornit de la o glumă dusă prea departe.

„Îmi asum în totalitate vina pentru cele întâmplate și recunosc că am mers puțin prea departe cu gluma. Reacția Claudiei a fost una justificată și nu am absolut nimic să îi reproșez.

Vreau totuși să fie foarte clar că nu a existat sub nicio formă vreo intenție violentă. A fost pur și simplu o glumă dusă prea departe, fără nicio urmă de răutate, iar lucrurile au căpătat o amploare mult mai mare decât ar fi trebuit.”, a transmis Eduard.

În mesajele publicate pe Instagram, Eduard a transmis că regretă felul în care au evoluat lucrurile și a recunoscut că ar fi exagerat cu glumele făcute la adresa Claudiei. Acesta a lăsat să se înțeleagă că reacția fostei concurente ar fi venit în urma comportamentului său și că nu consideră că aceasta ar trebui învinovățită pentru cele întâmplate.

Mai mult, ispita a ținut să precizeze că nu ar fi existat nicio intenție violentă din partea sa și că situația ar fi fost interpretată într-un mod mult mai grav decât ar fi fost cazul. Potrivit explicațiilor sale, totul ar fi început de la o glumă pe care a dus-o prea departe, fără să anticipeze consecințele.

„Cred că lucrurile au mers mult prea departe în legătură cu un videoclip care nu reprezintă nimic mai mult decât niște glume, poate puțin deplasate, dar fără nicio intenție rea.

Nu a fost nimic serios în ceea ce s-a întâmplat și cred că s-a dat o amploare mult prea mare unei situații care, în realitate, nu avea nicio semnificație aparte.”, a mai transmis ispita.

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