Când începe vacanța de iarnă 2026. Câte zile libere au elevii, de fapt

Elevii din România se apropie de una dintre cele mai așteptate perioade ale anului școlar. Vacanța de iarnă le va oferi ocazia să se bucure de sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou, dar și de câteva zile de odihnă înainte de reluarea cursurilor din ianuarie. Pauza este programată la finalul lunii decembrie 2026 și se va întinde până în a doua săptămână a lunii ianuarie 2027, potrivit structurii anului școlar 2026-2027.

Pentru copii, această perioadă înseamnă timp petrecut alături de familie, pregătiri pentru sărbători și o întrerupere a activităților școlare. Înainte de vacanță, elevii vor mai avea de parcurs câteva săptămâni de cursuri, după care vor putea intra în pauza de iarnă stabilită la nivel național.

Când intră elevii în vacanța de iarnă în 2026

Conform calendarului școlar prezentat, ultima zi de cursuri dinaintea vacanței va fi marți, 22 decembrie 2026. Începând de miercuri, 23 decembrie, elevii vor fi liberi, iar perioada de odihnă se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.

Revenirea la școală este programată pentru luni, 11 ianuarie 2027. Astfel, copiii vor beneficia de 19 zile consecutive de vacanță, dacă sunt incluse atât prima, cât și ultima zi a intervalului. Pauza acoperă Crăciunul, Revelionul și primele zile ale noului an, oferindu-le elevilor timp pentru activități în familie și pentru pregătirea revenirii la cursuri.

În plus, vacanța include și sărbătorile religioase de Bobotează și Sfântul Ioan, celebrate pe 6 și 7 ianuarie. Aceste zile sunt cuprinse în perioada liberă, astfel că elevii nu vor trebui să se întoarcă la școală imediat după încheierea sărbătorilor de la începutul lunii ianuarie.

Calendarul se aplică elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal care urmează structura obișnuită a anului școlar. Datele sunt importante și pentru părinții care își planifică din timp concediile, călătoriile sau activitățile pe care le vor face împreună cu cei mici în perioada sărbătorilor.

Cum arată calendarul vacanțelor în anul școlar 2026-2027

Vacanța de iarnă nu este singura perioadă în care elevii vor avea parte de zile libere în anul școlar 2026-2027. Calendarul cuprinde mai multe intervale de odihnă, distribuite pe parcursul anului, între modulele de cursuri.

Prima pauză importantă din acest an școlar este vacanța de toamnă, programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026. După încheierea acesteia, elevii se vor întoarce în bănci luni, 2 noiembrie, și vor continua cursurile până la începutul vacanței de iarnă.

După pauza din decembrie și ianuarie, următoarea vacanță va fi cea din februarie. Aceasta va avea o durată de o săptămână, însă perioada exactă va depinde de decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București. Săptămâna liberă va putea fi stabilită în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, ceea ce înseamnă că elevii din diferite județe nu vor avea neapărat vacanța în aceleași zile.

Vacanța de primăvară este prevăzută între 24 aprilie și 4 mai 2027. Aceasta va include perioada sărbătorilor pascale și va reprezenta ultima pauză mai lungă înainte de încheierea anului școlar pentru majoritatea elevilor.

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