Nu e o glumă! Cât a plătit Rareș Cojoc pentru 7 nopți de cazare la un hotel de 5 stele din Antalya

Rareș Cojoc se bucură de o vacanță de lux alături de întreaga familie. Dansatorul sportiv a ales ca destinație Antalya și s-a cazat la unul dintre cele mai luxoase resorturi din Turcia. Ei bine, prețul a fost unul pe măsură. Rareș Cojoc a trebuit să bage adânc mâna în buzunar. Pe lângă faptul că a dat o mică avere pe cazare, dansatorul nici măcar nu a fost mulțumit de condițiile oferite.

Rareș Cojoc și-a luat toată familia în vacanță. Acesta a plecat alături de cei trei copii ai săi, părinții lui și întreaga familie a surorii sale. Cu toții și-au dorit o vacanță ca la carte, în care să se relaxeze și să se deconecteze total. Așa că au ales să se cazeze într-un hotel de cinci stele, cu servicii all-inclusive.

Însă, prețul pentru o singură noapte de cazare a fost unul „astronomic”, după cum chiar Rareș Cojoc a apreciat. Mai exact, dansatorul a mărturisit că pentru fiecare noapte de cazare a trebuit să scoată din buzunar câte 2.500 de euro. Acesta a petrecut o săptămân la resortul de lux, așa că a plătit în total 17.500 de euro.

„Am primit camera, suntem foarte entuziasmați, și copiii sunt foarte entuziasmați, și fericiți, și obosiți, totul la un loc. (…) Camera arată super. (…) E un preț, din punctul meu de vedere, astronomic, de 2.500 de euro pe noapte pe cameră. Nu este absolut deloc puțin, știam acest lucru de când am făcut rezervarea. Sunt foarte curios, pentru că având în vedere că suntem în Turcia la all-inclusive, bineînțeles, acest all-inclusive vine cu un pachet de servicii gratuite. Totuși, prețul mi se pare foarte mare”, a spus Rareș Cojoc, în mediul online.

Rareș Cojoc, nemulțumit de condițiile de la resortul de lux

Deși copiii s-au arătat încântați de cameră, de locurile de joacă și de piscinele hotelului, Rareș Cojoc se pare că nu a fost la fel de mulțumit. Acesta s-a arătat deranjat de modul în care erau împărțite facilitățile între turiștii cazați la două hoteluri din apropiere.

Se pare că în vecinătate există și un hotel cu prețuri ceva mai accesibile, iar clienții care au plătit mai puțin se puteau folosi de exact aceleași piscine, șezlonguri și restaurante ca oaspeții hotelului pentru care Rareș Cojoc a plătit 2.500 de euro pe noapte.

Ei bine, acest detaliu l-a nemulțumit pe sportiv. Pe lângă faptul că toate spațiile comune au fost mai aglomerate decât se aștepta, acesta consideră că prețul mai mare plătit ar fi trebuit să îi aducă anumite avantaje

„Toate facilitățile pot fi folosite la liber de către clienții (n.r. hotelului de lângă). (…) Asta înseamnă că toți clienții de acolo vin și ocupă șezlongurile de aici, inclusiv toate restaurantele pot fi folosite și de către ei, pentru că este un sistem all-inclusive. (…) Nu mi se pare normal să avem acces la aceleași facilități”, a mai spus Rareș Cojoc.

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