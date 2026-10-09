Rareș Cojoc, în culmea fericirii! Mesajul de dragoste primit de la Claudia Dumitru după noua reușită

Rareș Cojoc, în culmea fericirii! Mesajul de dragoste primit de la Claudia Dumitru după noua reușită
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Rareș Cojoc traversează o perioadă excelentă, atât în cariera sportivă, cât și în viața personală. Dansatorul a obținut un nou rezultat important la nivel internațional, după ce a câștigat competiția WDSF GrandSlam organizată la Roma, alături de partenera sa de concurs, Andreea Matei. Succesul său a fost marcat și de un gest special din partea Claudiei Dumitru, femeia alături de care trăiește în prezent o poveste de dragoste.

Performanța de la Roma reprezintă o nouă confirmare a muncii depuse de Rareș Cojoc în lumea dansului sportiv. Competiția a reunit dansatori de nivel înalt, iar victoria obținută alături de Andreea Matei adaugă un nou rezultat important în palmaresul său. Dincolo de emoțiile de pe ringul de dans și de satisfacția unei reușite profesionale, sportivul a avut parte și de o surpriză plăcută în mediul online.

Mesajul de dragoste primit de la Claudia Dumitru după noua reușită

Claudia Dumitru a ales să marcheze momentul printr-o postare dedicată iubitului său. Aceasta a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care apare împreună cu Rareș Cojoc, însoțite de un mesaj prin care și-a exprimat admirația față de performanțele lui.

Deși relația lor a ajuns în atenția publicului în ultimele luni, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru preferă să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă. Cei doi au publicat, în diferite momente, imagini în care apar împreună, însă nu au făcut din povestea lor de dragoste un subiect constant al aparițiilor publice.

Cu toate acestea, gesturile din mediul online oferă indicii despre apropierea dintre ei. Cea mai recentă postare a Claudiei a venit într-un moment important pentru dansator, după victoria de la Roma, și a arătat că aceasta îi urmărește parcursul profesional și se bucură de rezultatele sale.

„My Champion!”, a scris Claudia Dumitru. 

Pentru Rareș Cojoc, dansul sportiv rămâne una dintre principalele preocupări, iar participarea la competiții internaționale presupune pregătire intensă, disciplină și multă muncă. Rezultatele obținute de-a lungul timpului l-au menținut în atenția publicului, iar noua victorie reprezintă încă un moment important în activitatea sa competițională.

VEZI ȘI: Rareș Cojoc, „captiv” în brațele iubitei top-model! Claudia și-a răsfățat iubitul după vacanță, însă dansatorul milionar nu s-a lăsat dus de val
  Ce diferență de vârstă este între Rareș Cojoc și Claudia Dumitru. Modelul l-a cucerit iremediabil pe dansatorul milionar

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco își cere scuze în urma scandalurilor din mediul online. Cum își justifică comportamentul: „S-a dus prea departe situația asta”
Prințul Marco își cere scuze în urma scandalurilor din mediul online. Cum își justifică comportamentul: „S-a dus prea departe situația asta”
Ce nu s-a văzut la televizor la Insula Iubirii 2026. Daniela Pană, dezvăluiri despre apropierea de Remi Dobre
Ce nu s-a văzut la televizor la Insula Iubirii 2026. Daniela Pană, dezvăluiri despre apropierea de Remi Dobre
Fosta concurenta Survivor 2026 și-a făcut apariția cu burtica de gravidă la party. Cine este tatăl copilului?
Fosta concurenta Survivor 2026 și-a făcut apariția cu burtica de gravidă la party. Cine este tatăl copilului?
Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care „dezahardează” tot ce credeam ca știm
Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care „dezahardează” tot ce credeam ca știm
Azteca rupe tăcerea după gestul lui Ian: „Momentul lui de inconștiență a eclipsat tot”
Azteca rupe tăcerea după gestul lui Ian: „Momentul lui de inconștiență a eclipsat tot”
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Adevarul
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
Click.ro
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Digi24
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
go4it.ro
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Gandul.ro
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.