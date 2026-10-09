Rareș Cojoc, în culmea fericirii! Mesajul de dragoste primit de la Claudia Dumitru după noua reușită

Rareș Cojoc traversează o perioadă excelentă, atât în cariera sportivă, cât și în viața personală. Dansatorul a obținut un nou rezultat important la nivel internațional, după ce a câștigat competiția WDSF GrandSlam organizată la Roma, alături de partenera sa de concurs, Andreea Matei. Succesul său a fost marcat și de un gest special din partea Claudiei Dumitru, femeia alături de care trăiește în prezent o poveste de dragoste.

Performanța de la Roma reprezintă o nouă confirmare a muncii depuse de Rareș Cojoc în lumea dansului sportiv. Competiția a reunit dansatori de nivel înalt, iar victoria obținută alături de Andreea Matei adaugă un nou rezultat important în palmaresul său. Dincolo de emoțiile de pe ringul de dans și de satisfacția unei reușite profesionale, sportivul a avut parte și de o surpriză plăcută în mediul online.

Mesajul de dragoste primit de la Claudia Dumitru după noua reușită

Claudia Dumitru a ales să marcheze momentul printr-o postare dedicată iubitului său. Aceasta a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care apare împreună cu Rareș Cojoc, însoțite de un mesaj prin care și-a exprimat admirația față de performanțele lui.

Deși relația lor a ajuns în atenția publicului în ultimele luni, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru preferă să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă. Cei doi au publicat, în diferite momente, imagini în care apar împreună, însă nu au făcut din povestea lor de dragoste un subiect constant al aparițiilor publice.

Cu toate acestea, gesturile din mediul online oferă indicii despre apropierea dintre ei. Cea mai recentă postare a Claudiei a venit într-un moment important pentru dansator, după victoria de la Roma, și a arătat că aceasta îi urmărește parcursul profesional și se bucură de rezultatele sale.

„My Champion!”, a scris Claudia Dumitru.

Pentru Rareș Cojoc, dansul sportiv rămâne una dintre principalele preocupări, iar participarea la competiții internaționale presupune pregătire intensă, disciplină și multă muncă. Rezultatele obținute de-a lungul timpului l-au menținut în atenția publicului, iar noua victorie reprezintă încă un moment important în activitatea sa competițională.

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