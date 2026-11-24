Cu doar trei zile înainte de pronunțarea divorțului, Cătălin și Florina Grozavu au ajuns din nou la discuții aprinse. De această dată, mărul discordiei este pensia alimentară pentru cei doi copii pe care îi au împreună. La Dan Capatos Show, cei doi au avut păreri diferite despre suma care ar trebui trecută în actele notariale. CANCAN.RO are toate detaliile!

Cătălin susține că a convenit cu fosta parteneră să plătească 1.000 de euro lunar pentru ambii copii. Florina pare să își dorească însă o sumă clar stabilită pentru fiecare copil. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu i-am spus în felul următor: așa am stabilit noi de comun acord, la notariat, să plătesc 1.000 de euro pentru ambii copii. Copiii mei, de când s-au născut până în prezent, m-au costat multe alte mii în plus pe lună. Cel puțin vreo 4.000 de euro pe lună, minimum. Eu, cât am fost în relație cu Florina și până în prezent, chiar dacă de un an și jumătate nu mai sunt în această relație, am plătit apă, gaz, curent. Inclusiv ei, inclusiv la clinica ei, unde face și ea doi bănuți acolo… Doamne ajută să facă cât mai mulți, că și copiii mei beneficiază de acei bani.”

Florina Grozavu contraatacă dur

Florina a contestat explicațiile fostului partener și a insistat asupra diferenței dintre cheltuielile pe care acesta spune că le suportă și suma trecută oficial. Potrivit ei, dacă Cătălin contribuie într-adevăr cu mai mulți bani, nu ar exista un motiv pentru care suma respectivă să nu apară în documente.

„Eu îți zic de ce nu vrei să treci. Pentru că știi că vor fi perioade în care nu ai să faci treaba asta și să nu te pot executa sau să îți reproșez ceva. Dacă într-adevăr ai fi ținut la copiii tăi, în primul și în primul rând, nu făceai diferențe între copii.”

Cătălin a susținut că nu se opune unei sume mai mari, dacă aceasta este dorința Florinei. El a propus chiar varianta de 2.000 de euro lunar.

„Vrei 2.000? Pun 2.000. Vrei să îți dau doar 2.000 de euro pe lună? Uite, hai să stabilim. Auzi, hai să facem altceva. Vrei să punem 2.000 de euro și să îți dau doar 2.000 de euro pe lună? Ești mulțumită?”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Florina și Cătălin Grozavu, scandal de proporții, în direct: „Doamna Grozavu, tu ești acolo chemată când nu pot eu să ajung!”

Cum a poreclit-o Cătălin Grozavu pe Izabela, actuala lui iubită. Florina Grozavu: „Ea nu știe”