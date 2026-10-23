Cum a poreclit-o Cătălin Grozavu pe Izabela, actuala lui iubită. Florina Grozavu: „Ea nu știe”

Florina Grozavu a răbufnit la adresa Izabelei, femeia cu care Cătălin Grozavu a avut o relație extraconjugală. Aflată în pragul divorțului, Florina a făcut declarații picante despre amanta soțului ei, în direct, la Dan Capatos Show. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cum a poreclit-o Cătălin Grozavu pe Izabela

Florina a spus clar și răspicat că între ea și Izabela nu este o competiție pentru inima lui Cătălin Grozavu! Se pare că supărarea Florinei ar fi, după spusele ei, modul în care triunghiul amoros s-a petrecut chiar sub ochii ei. Frumoasa brunetă a fost atinsă direct în inimă de faptul că, deși ea are o părere bună despre propria persoană, amanta soțului ar fi încercat să îi știrbească încrederea în sine. Vezi emisiunea integrală aici!

„Bine, eu sunt bătrână. Dacă mă pui să dau timpul înapoi, eu nu vreau să fiu o proastă de 25 de ani. Să stau cu unul însurat, cu cinci copii? Niciodată! Eu am fost căsătorită cu un bărbat mai tânăr ca mine, am trei copii și sunt o femeie fericită și împlinită. Nu am cum vreodată să mă compar cu fata asta. Sau, cum îi mai spune el pe la spate, genunchi lați și ea nu știe. Nu mă interesează pe mine de ea, mă interesează doar de mine. De ce mă face bătrână amanta? Nu eram bătrână și când m-ai luat de nevastă? Atunci eram ok, acum nu mai sunt? Sunt bătrână și mie îmi place. Ce să fac acum? Mă duc la groapă?”

Florina Grozavu: „Mă deranjează atitudinea”

Soția legitimă a lui Cătălin Grozavu a declarat că motivul principal al supărării pe Izabela este atitudinea pe care aceasta ar fi avut-o. Potrivit Florinei, se pare că tinerica lui Grozavu ar fi avut mai multe comentarii jignitoare la adresa ei. Ba mai mult, Florina nu ar fi prea încântată nici de modul în care Cătălin jonglează între ea și celelalte femei din viața lui.

„Mă deranjează atitudinea. Eu nu mă compar cu ea. Eu nu sunt frustrată de această Izabela. Pe mine mă deranjează atitudinea acestui Cătălin Grozavu, care nu are performanțe pe nicăieri, ca să ne învârtă pe noi pe degete. Uite, pe mine mă ține pe lângă Izabela. Eu nu sunt o femeie pe care să o ții de rezervă. El mie mi-a făcut niște promisiuni care nu s-au rezolvat decât acum, recent.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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