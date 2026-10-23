De ce s-ar fi căsătorit Cătălin Grozavu cu Florina de la MasterChef, de fapt: „Cum faci o femeie să-și facă niște împrumuturi și niște credite?”

Florina Grozavu a făcut dezvăluiri despre căsnicia cu Cătălin, chiar în pragul divorțului! Soția din acte a lui Grozavu a vorbit la Dan Capatos Show despre relația pe care a avut-o cu tatăl celor doi copii și a dezvăluit care au fost adevăratele nemulțumiri pe care le-a avut de-a lungul anilor. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Florina Grozavu, despre femeile din viața lui Cătălin

Florina Grozavu a rupt tăcerea după ce au apărut mai multe informații referitoare la cuceririle soțului său. Se pare că recent, acesta stabilise să meargă într-o escapadă romantică în Monaco alături de Vanessa Vandici. În paralel, se pare că Florina ar fi primit niște imagini în care Cătălin este alături de Izabela, tânăra despre care spunea că îi este fostă parteneră. Vezi emisiunea integrală aici!

„O iubești pe una și o ții pe alta de mână. Eu nu cred așa ceva. Astea sunt niște de-alea… Deci o iubesc pe aia, dar am chinuit-o la nebunie. Nu există așa ceva. Dragostea sănătoasă, aia adevărată, este altruistă. Să te gândești doar să îți fie ție bine, nu mai contează dacă ai tăvălit niște copii și o nevastă. Nu, aia nu e iubire.”

De ce s-ar fi căsătorit Cătălin Grozavu cu Florina de la MasterChef

Ba mai mult, Florina a spus că nu s-a simțit iubită deloc în mariajul pe care se pregătește să îl încheie. Aceasta acuză că bărbatul cu care și-a trăit ultimii 5 ani din viață ar fi stat alături de ea doar pentru că ar fi fost convenabil.

„El zice că femeia e bună, că e muncitoare, mi-a făcut doi copii, m-a ajutat, m-am cățărat pe ea cât a fost, mi-a fost greu și trebuia să fac. S-a însurat cu mine pentru că era mult mai legitim. Cum faci o femeie să-și facă niște împrumuturi și niște credite, să te ajute? Nu faci pentru iubi, faci pentru bărbatul tău, pe care vrei să îl ajuți. Eu, dacă eram bărbat, dacă eu eram crai, le tăvăleam pe toate prin București, mie îmi place, nu contează. Le promit, le fac, le iau așa, nu le iau de nevastă. Ok, mergem la cununia civilă, semnăm niște hârtii, nu o bag pe aia în biserică și jur în fața lui Dumnezeu că asta e nevasta mea și o respect.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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