Izabela rupe tăcerea după împăcarea cu Cătălin Grozavu! Dezvăluiri despre Vanessa, Florina și mesajele care au declanșat scandalul

„Eu eram la mine acasă, iar Cătălin a insistat să mă întorc. Mi-a spus că nu poate să stea fără mine și că nu-i arde de nimic de când am plecat.” În urma discuțiilor care au vizat-o în ultima vreme pe Izabela, iubita lui Cătălin Grozavu, aceasta a făcut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, o serie de declarații despre situația sa amoroasă, prezentând evenimentele și din propria perspectivă.

Izabela și Cătălin s-au împăcat. Se pare că, deși relația lor a fost destul de încercată, cei doi au decis să-și mai acorde o șansă. Totuși, Izabela susține că lucrurile nu mai sunt ca înainte și că nu știe exact ce planuri de viitor vor mai rămâne valabile

„Nu m-a dat el afară. Din contră, el voia să ne luăm în brațe”

În ceea ce le privește pe Vanessa și Florina, Izabela a avut și aici câteva lucruri de clarificat și completat, venind cu explicații în legătură cu situațiile controversate în care numele său a fost adus în discuție.

CANCAN: Care este povestea cu Vanessa?

Izabela: În seara în care m-am despărțit de Cătălin, Vanessa i-a scris, iar eu am văzut mesajul. Celelalte conversații nu mai existau, pentru că el le ștersese. Am văzut când ea i-a scris: „Ce faci, suflet frumos? De ce nu dormi?”. Vanessa susține că m-a dat Cătălin afară din casă, ceea ce nu este adevărat. Cătălin mi-a spus: „Las-o naibii, vorbeam la mișto. Hai să mă iei în brațe să dormim!”. Eu, de nervi, am plecat. Deci nu m-a dat el afară. Din contră, el voia să ne luăm în brațe. Am plecat eu, normal că eram nervoasă. În ceea ce privește povestea cu nunta, este doar o promisiune pe care Cătălin le-o face tuturor fetelor. Mi-a spus același lucru și mie: „Facem nunta și îmi faci o fată”. De asemenea, vreau să clarific și lucrurile legate de Florina, care susține că eu eram amanta. Amanta locuia cu el în casă de un an și jumătate, ca idee. Am vorbit cu ea de nenumărate ori la telefon. M-a jignit de nenumărate ori, doar că eu nu am această răutate de a face capturi de ecran și de a păstra „dovezi”. În plus, ei îi dispar conversațiile de pe WhatsApp, așa că s-a pierdut tot. Apropo de afirmația Florinei: „Eu n-am plecat niciodată de acasă ca să spun că mă omor”, vreau să fac o precizare. În seara în care a fost făcută înregistrarea în care Cătălin îi vorbește foarte urât, Florina a plecat de acasă spunând că se omoară. Copiii au rămas singuri în casă, iar Cătălin îi spunea să se întoarcă acasă, la ei. Mi se pare ironic, în condițiile în care acum se prezintă ca și cum nu ar fi făcut niciodată astfel de lucruri.

CANCAN: A fost vorba despre o așa-zisă sinucidere?

Izabela: În ceea ce mă privește, am povestit deja ce s-a întâmplat. Eu, în general, nu consum alcool. Cred că beau de cel mult trei ori pe an. În seara respectivă, însă, băusem o sticlă și jumătate de prosecco și, sincer, nu mai știu exact ce s-a întâmplat după aceea. Părinții mei mi-au luat telefonul, pentru că probabil făceam numai prostii pe el. Aveam însă un alt telefon și m-am conectat pe WhatsApp de pe acesta. În acel moment, am pierdut toate conversațiile din seara respectivă, deoarece nu se făcuse încă backup-ul.

CANCAN: Te-ai împăcat cu Cătălin?

Izabela: Da. Eu eram la mine acasă, iar Cătălin a insistat să mă întorc. Mi-a spus că nu poate să stea fără mine, că nu-i arde de nimic și că este mereu supărat de când am plecat. Mi-a mai spus că, dacă mă întorc, îmi acceptă toate condițiile

CANCAN: Fetița lui Cătălin ce face, cum este?

Izabela: Fetița lui Cătălin este la prima lui soție. Mă sună, îmi scrie și am păstrat legătura tot timpul, chiar și în perioada în care eram certată cu Cătălin.

CANCAN: Aveți planuri de viitor, tu și Cătălin?

Izabela: Deocamdată, nu. Este o situație prea ciudată și vreau să am răbdare și să văd cum vor evolua lucrurile. Aveam planuri de viitor înainte, însă, din punctul meu de vedere, acestea nu mai sunt valabile în momentul de față.

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