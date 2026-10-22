Cătălin Grozavu, pus la zid de femeile din viața lui: ”În timp ce nevasta era în direct, Izabela a luat legătura cu Vanessa”

Florina Grozavu și Vanessa Vandici, dezbatere în direct
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Un nou scandal zguduie povestea lui Cătălin Grozavu, după ce Vanessa Vandici a intrat în direct la Dan Capatos Show! Românca stabilită în Mexic a făcut dezvăluiri despre mesajele schimbate cu Grozavu și despre întâlnirea care ar fi fost stabilită la Monaco. Florina Grozavu a intervenit în discuție și a despicat firul în patru. Care au fost de fapt intențiile din spatele conversațiilor dintre Vanessa și Cătălin? Vezi pe CANCAN.RO!

Vanessa a explicat că a mai avut relații cu bărbați cunoscuți și că nu ar avea motive să se asocieze cu Cătălin Grozavu pentru faimă. Ea a amintit inclusiv de fostul soț, care ar fi putut, după spusele ei, să-i aducă mai multă notorietate decât i-ar aduce soțului Florinei. Vezi emisiunea integrală aici!

Totul a ieșit la iveală săptămâna trecută, atunci când Izabela, fosta iubită a lui Cătălin Grozavu, ar fi amenințat că și-ar pune viața în pericol. De acolo, totul s-a desfășurat rapid. Se pare că tinerica lui Grozavu ar fi contactat-o pe Vanessa, cu care bărbatul a schimbat mai multe mesaje pe care Izabela le-a surprins în telefonul lui. Se pare că tânăra s-ar fi speriat că Vanessa ar fi o amenințare a relației lor.

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„Am mai avut o relație în trecut. Dacă nu m-am agățat de nepotul lui Carlos și de Irina Cristescu, care este un nume în România, de ce m-aș agăța de domnul de la imobiliare? Eu am liniștit-o pe Izabela, i-am spus că am o viață. Eu am rupt orice legătură cu domnul respectiv. Nu am niciun fel de comunicare și nu doresc să mă asociez cu dumnealui. Spunea că nu muncesc. Ba da, muncesc foarte mult, muncesc de la 14 ani și nu am timp să merg la Monaco. Nici nu doresc să merg cu un bărbat căsătorit. (…) Nu mă uitam la caz și nu știam foarte multe detalii despre Mădălina. Știam de domnul Nick, atât. (…) Eu o respect foarte mult pe Florina, și eu sunt mamă.”

De la scandal, la zile mai liniștite

De partea cealaltă a baricadei, Florina Grozavu a mărturisit că a fost surprinsă când a văzut conversațiile dintre Vanessa și Izabela.

„Am fost foarte surprinsă să văd mesajele. Data trecută, când am fost în direct cu voi, situația a fost așa… În timp ce nevasta era în direct cu voi, Izabela a luat legătura cu Vanessa, mi s-a părut curios. Deci soția era în direct și amanta amenința că se omoară. E direct telenovelă”, a declarat Florina Grozavu.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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Cătălin Grozavu ar mai fi bifat o despărțire. Fostul iubit al Mădălinei Apostol nu mai este împreună cu Izabela „cea tânără”

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