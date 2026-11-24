Elwira Petre a fost de curând împreună cu familia sa în vacanță în Egipt. Celebra dansatoare le-a oferit turiștilor români câteva sfaturi în mediul online, iar printre cea mai importantă recomandare a sa se referă la piramidele din Giza, pe care majoritatea călătorilor le vizitează.

Vedeta a spus pe pagina sa de Instagram că o vacanță în această destinație ar fi incompletă fără a ajunge în Saqqara, un loc istoric situat la aproximativ o oră de Cairo. Soția lui Mihai Petre a descoperit acolo picturi vechi de mii de ani și galerii subterane de la Serapeum. Experiența a fost excelentă pentru ea, așa că s-a gândit să ofere câteva sfaturi de călătorie turiștilor români care au în plan să ajungă în Egipt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Elwira Petre, despre vacanța din Egipt

Coregrafa a atras atenția în mediul online cu privire la faptul că majoritatea călătorilor care ajung în Egipt se rezumă doar la piramidele din Giza.

Deși se numără printre atracțiile principale, Elwira a descoperit Saqqara, loc ce a lăsat-o cu gura căscată. Ea a admirat acolo cele mai vechi piramide, inclusiv piramida în trepte a lui Djoser, ridicată cu mult mai devreme decât cele din Giza.

„Nu faceți această greșeală când plecați în Egipt. Nu vizitați doar piramidele din Giza. La aproximativ o oră de Cairo, se află Saqqara, un loc care ascunde unele dintre cele mai vechi piramide din Egipt, construite cu mult înaintea celor din Giza. Aici se află celebra piramidă în trepte a lui Djoser, considerată prima piramidă monumentală din Egipt”, a transmis Elwira Petre.

Complexul Serapeum a impresionat-o pe soția lui Mihai Petre

Elwira a continuat să povestească despre locurile care au impresionat-o în vacanță. Ea și celebrul dansator au ajuns la complexul Serapeum despre care există numeroase relatări și teorii neoficiale. La Saqqara, vedeta a vizitat gelerii de artă senzaționale și picturi de mii de ani.

„Saqqara a fost o surpriză tare frumoasă pentru mine. Spre deosebire de piramidele din Giza, aici ai ocazia să descoperi ceva ce m-a impresionat foarte mult: picturi și hieroglife pe pereții încăperilor, păstrate incredibil de bine de-a lungul miilor de ani. Este fascinant să le vezi în realitate! Tot aici se află și Serapeum, un complex subteran cu galerii imense și sarcofage uriașe din granit. Potrivit explicațiilor arheologice, aici erau înmormântați taurii sacri Apis, considerați întruchiparea zeului Ptah. Dar, ca în multe locuri din Egipt, există și povești și teorii neoficiale care pun sub semnul întrebării adevărata destinație a acestor sarcofage, unii susținând chiar că ar fi fost destinate unor ființe umane uriașe. Sunt teorii fără dovezi arheologice solide, dar care adaugă și mai mult mister acestui loc. Saqqara este unul dintre acele locuri în care istoria, arhitectura și misterul se întâlnesc la fiecare pas. Dacă ajungeți în Egipt, vă recomand din suflet să nu o ratați”, a mai adăugat ea.

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