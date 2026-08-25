Mihai și Elwira Petre, vacanță într-o destinație neașteptată: „Aproape singuri pe plajă”

Mihai și Elwira Petre, vacanță într-o destinație neașteptată: „Aproape singuri pe plajă”
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Elwira și Mihai Petre în vacanță: Sursa foto: Instagram Elwira Petre
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Mihai și Elwira Petre au ales o destinație mai puțin obișnuită pentru vacanța din această vară. În timp ce mulți turiști caută în august stațiuni însorite și plaje aglomerate, cei doi au preferat liniștea din nordul Poloniei, țara natală a Elwirei.

Familia Petre a ajuns pe litoralul Mării Baltice, unde atmosfera este complet diferită de cea întâlnită în stațiunile europene în plin sezon. Plaja pe care au ales-o este înconjurată de natură, iar drumul până la mal trece printr-o zonă împădurită.

Vacanță fără aglomerație și fără fițe

Mihai și Elwira Petre au preferat o zi simplă de plajă. Au venit cu prosopul, umbrela și mâncarea pregătită de acasă. Pentru că vântul este prezent aproape permanent, un paravan este nelipsit de pe plajă.

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„Marea Baltică, cu prosopul și gustări la pachet, în liniște, aproape singuri pe plajă. Temperatura aerului excelentă, dar apa rece. Am reușit și de data asta să înot puțin. Îmi place apa rece, mai ales după ce mă obișnuiesc. Recomand plaja din nordul Poloniei doar dacă vrei să te răcorești cu adevărat și să scapi de înghesuiala și gălăgia tipice turismului de august în Europa”, a spus Mihai Petre.

Elwira Petre: „Umbrelă proprie, prosop direct pe nisip”

Și Elwira Petre a povestit despre experiența familiei pe litoralul Mării Baltice. Vremea este schimbătoare în această zonă, astfel că soarele poate fi urmat rapid de ploaie și vânt.

„Umbrelă proprie, prosop direct pe nisip, mâncare pregătită de acasă și, bineînțeles, un paravan care să te protejeze de vânt, pentru că vântul este aproape mereu prezent”, a explicat Elwira.

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