Cu ea s-a certat Andreea Bălan, înainte să-și dea demisia de la Te cunosc de undeva. Aurelian Temișan a dat-o de gol!

În toamna lui 2024, Andreea Bălan a ales să se retragă din emisiunea „Te cunosc de undeva”. Astfel, a decis să încheie colaborarea cu Antena 1. La câteva luni după această decizie, artista a început un nou capitol profesional la TVR. Acolo a devenit jurat în cadrul show-ului „Vedeta familiei”.

După încheierea contractului cu Antena 1, Andreea Bălan a fost prezentă și la PRO TV, unde și-a promovat piesele, dar a vorbit deschis și despre motivele care au stat la baza plecării sale de la postul concurent.

Recent, invitat în podcastul „Dr. Love”, prezentat de Răzvan Voicu, Aurelian Temișan a oferit câteva detalii cu privire la decizia pe care Andreea Bălan a luat-o în urmă cu aproape un an și jumătate.

„De ce n-a mai fost Andreea Bălan acolo?”, l-a întrebat Răzvan Voicu pe Aurelian Temișan. „Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut. Și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea… A zis că vrea să plece”, a răspuns artistul.

Totuși, moderatorul a insistat pe subiect și a întrebat cine a supărat-o pe blondină. Prin urmare, Aurelian Temișan nu a mai avut de ales și a mărturisit că el nu a avut nicio implicare, decizia fiind luată doar de Andreea Bălan, care se certase cu producătoarea Emilia Vlad.

„Nu! Eu? Nașul? Este decizia ei! Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: «Ești sigură că vrei să pleci? Că, uite, noi o să reluăm…»! Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva. Între ea și Emilia Vlad. Aș vrea să se reia «Te cunosc de undeva» cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a încheiat Aurelian Temișan.

Andreea Bălan s-a certat cu producătoarea Emilia Vlad

La începutul acestui an, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Andreea Bălan a venit cu explicații referitoare la conflictul pe care l-a avut cu producătorii de la Antena 1.

„Cristi Iacob a fost victimă colaterală în discuțiile mele cu producătorii. Și el a fost înlocuit din cauza discuțiilor pe care eu le-am avut. La un moment dat, pentru că eu am plecat de acolo, s-a decis și schimbarea altui jurat. Și acel jurat a fost ales el. Și el nu a avut nicio vină. A fost o victimă colaterală! Producătoarea a fost cu gura mare și mă punea să fac niște lucruri pe care eu nu voiam să le fac. Respectiv să mă cert cu Mihai Petre în emisiune. Și eu nu voiam. Cristi Iacob e extraordinar”, a declarat Andreea Bălan, în luna februarie.

