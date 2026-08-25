Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se regăsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online.

Cele mai apreciate sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau chiar exerciții matematice, precum cel de azi. Pe lângă rolul principal pe care îl au, testele de acest tip îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și spontaneitatea.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5

Ziua de azi vine așa cum v-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Cel de astăzi vă propune să vă testați cunoștințele matematice. Pentru a demonstra că sunteți cu adevărat niște genii trebuie să corectați ecuația într-un timp scurt. Astfel, mintea va fi pusă la contribuție, la fel și spontaneitatea. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție și să mutați un singur băț de chibrit.

Deși pare ușor, un moment de deconcentrare vă poate pune în dificultate. Cu toate acestea, pe lângă verificarea tuturor cunoștințelor, vă veți distra. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să corectezi ecuația: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi rezolvarea. Așadar, calculul 2 + 2 = 5 este greșit, pentru a obține un calcul corect trebuie mutat chibritul de la cifra 2, astfel încât să se formeze cifra 3. În acest mod, răspunsul corect va fi 3 + 2 = 5.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 2= 5

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: TEST IQ | Descoperiți singura litera diferită de „F”, din acest tabel!

Test de inteligență | Care dintre cei 3 bărbați cară cea mai mare greutate? Atenție la detalii!

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