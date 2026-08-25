Alertă de viituri în România! 19 județe, vizate de cod galben. Avertismentul INHGA

Alertă de viituri în România! 19 județe, vizate de cod galben. Avertismentul INHGA
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România intră din nou sub amenințarea fenomenelor hidrologice periculoase. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de viituri pentru râuri din 19 județe. Avertizarea este valabilă până miercuri, 26 august, la miezul nopții.

Potrivit hidrologilor, în intervalul vizat se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie. Sunt posibile și viituri rapide pe râurile mici, dar și creșteri ale debitelor și nivelurilor. În anumite zone, apa ar putea depăși Cotele de atenție.

19 județe, vizate de codul galben

Atenționarea hidrologică este valabilă începând de pe 25 august, ora 16:00, până pe 26 august, la ora 00:00. Sunt vizate râuri din 15 bazine hidrografice.

Județele aflate sub avertizare sunt: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Argeș, Suceava, Neamț, Botoșani și Iași.

Printre cursurile de apă vizate se află râurile Vișeu, Iza, Lăpuș, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Bistrița, Moldova, Suceava și Jijia.

Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide

INHGA atrage atenția că riscul este mai ridicat în cazul unor râuri mici. În anumite zone, acestea pot crește rapid după ploile abundente. Viituri rapide se pot produce, cu o probabilitate și intensitate mai mare, în special pe unele râuri mici din Maramureș, Cluj, Hunedoara, Timiș, Mureș, Harghita și Suceava.

Atenționarea vine într-o perioadă în care vremea din mai multe regiuni ale țării s-a schimbat rapid. După zilele cu temperaturi ridicate, ploile torențiale pot duce la acumulări extrem de mari de apă într-un timp scurt.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor și să fie atentă la eventualele creșteri rapide ale nivelului apelor.

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