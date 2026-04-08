Doi soți au murit în timp ce se țineau în brațe. Mașina lor a fost luată de viituri, în timp ce se întorceau de la o nuntă

Furtunile violente din Argentina au provocat moartea a doi tineri, de 29 și 32 de ani. Cei doi, un cuplu, au fost găsiți fără viață, îmbrățișați, după ce o inundație fulgerătoare le-a răsturnat mașina într-un canal de irigații.

Mariano Robles, în vârstă de 28 de ani, și Solana Albornoz, în vârstă de 32 de ani, se întorceau acasă la copiii lor după ce participaseră la o nuntă în Tafí Viejo, în nordul Argentinei, când condițiile meteorologice extreme i-au obligat să oprească pe marginea drumului. Ei i-au trimis un mesaj bonei, în care o informează că intenționează să aștepte să treacă ploaia înainte de a-și relua drumul. Dar, din păcate, nu s-a mai auzit nimic de ei. Robles și Albornoz au fost văzuți ultima oară dansând la nunta prietenilor lor, înainte de a pleca spre casă, duminică dimineața, în jurul orei 1.

Mariano și Solana au murit îmbrățișați

Copiii lor, cu vârste cuprinse între 9 luni și 5 ani, se așteptau să se trezească dimineața și să-și găsească părinții acasă, dar când aceștia nu au apărut, rudele îngrijorate și invitații de la nuntă au început să își facă griji și să posteze mai multe mesaje de alertă pe rețelele de socializare.

S-a stabilit că o viitură a târât mașina spre șanț, unde aceasta s-a răsturnat și a căzut în apă. Echipele de intervenție au recuperat rapid cadavrele cuplului, care se aflau îmbrățișați în interiorul mașinii. Cei doi au așteptat ca apa să se retragă din calea lor pentru a-și continua drumul.

Vestea decesului lor a avut un impact puternic asupra celor apropiați, care începuseră o căutare intensă pe rețelele de socializare după ce pierduseră legătura cu ei în timpul furtunii. Cazul a scos la iveală nu doar violența furtunii, ci și durerea unei familii care a pierdut în câteva ore doi părinți tineri care își dedicau viața copiilor lor. Robles era funcționar public, iar Albornoz lucra la o bancă de economii de stat, Caja Popular de Ahorros. A fost deschisă o anchetă privind moartea celor doi.

S-a confirmat că o a treia persoană a murit în urma furtunii din regiunea Tucumán, sâmbătă seara. Lisandro, în vârstă de 12 ani, ar fi murit electrocutat după ce a atins un stâlp de electricitate în orașul San Miguel de Tucumán, în timp ce se juca fotbal cu prietenii.

