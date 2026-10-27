Cum arată acum Montoya, concurentul de la Insula Iubirii ispitit de Gabriella. Filmarea care a devenit virală: ”Făcând mișto de Prințul”

José Carlos Montoya a devenit unul dintre cele mai cunoscute personaje ale reality-show-ului „La Isla de las Tentaciones”, versiunea spaniolă a emisiunii „Insula Iubirii”. Apariția sa în competiție a atras atenția publicului, iar imaginile în care acesta a reacționat puternic după ce a urmărit scenele dintre iubita sa de atunci. La câteva luni de la încheierea experienței televizate, fostul concurent și-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor, iar parcursul său a continuat într-o direcție diferită.

Participarea la emisiune a reprezentat un moment important în viața lui Montoya, care a ajuns rapid în atenția publicului dincolo de granițele Spaniei. Povestea sa sentimentală, reacțiile din timpul filmărilor și tensiunile apărute în relația cu Anita Williams au contribuit la popularitatea sa.

Cum arată acum Montoya

În timpul emisiunii, relația dintre Montoya și Anita a fost pusă la încercare de apropierea acesteia de Manuel González. În același timp, Montoya a fost atras de Gabriella Barbu, ispită care a avut un rol important în desfășurarea poveștii sale din emisiune. Gabriella este acum ispită în sezonul 10 de la Insula Iubirii România.

După încheierea filmărilor, viața lui José Carlos Montoya a continuat în atenția publicului, însă aparițiile sale au început să fie asociate și cu alte aspecte ale experienței sale. Fostul concurent a avut ocazia să privească dintr-o altă perspectivă evenimentele care i-au schimbat parcursul și să reflecteze asupra impactului pe care participarea la un asemenea format îl poate avea asupra unei persoane.

Montoya a publicat pe TikTok un videoclip pe un sunet devenit viral, iar momentul a atras rapid atenția internauților. În secțiunea de comentarii, mai mulți utilizatori au interpretat gestul fostului concurent de la „Insula Iubirii” drept o ironie la adresa Prințului Marco, făcând legătura cu aparițiile recente ale acestuia în emisiune.

„Montoya făcând mișto de Prințu’ înainte de GTA VI”, a fost comentariul.

Acum se pare că bărbatul s-a schimbat radical. Apare cu ochelari de vedere, cu altă freză și mult mai fericit din ceea ce postează pe social media. Poate că experiența de la La Isla de las Tentaciones l-a schimbat radical.

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