Cât de bogat e Prințul Marco, de fapt? Câți bani a plătit la shopping, într-un magazin cu haine din Roma

Prințul Marco știe cum să stârnească interesul urmăritorilor săi. O postare recentă publicată pe TikTok a atras atenția celor care îi urmăresc activitatea, după ce acesta a dezvăluit un detaliu pe care puțini l-au trecut cu vederea.

Aflat la Roma, Prințul Marco a filmat o sesiune de shopping într-un magazin al celebrului brand Roberto Cavalli. Deși imaginile din locație au atras privirile, adevărata surpriză a apărut abia la finalul videoclipului, când acesta a ales să arate și cât a scos din buzunar pentru cumpărături.

Câți bani a plătit Prinţul Marco la shopping în Roma

În videoclipul publicat pe TikTok, Prințul Marco apare într-un magazin Roberto Cavalli din Via Ponte di Piscina Cupa 64, 00128 Castel Romano, Roma. Clipul surprinde momente din timpul vizitei sale în locația brandului italian, de unde a plecat cu mâinile pline.

Postarea a fost însoțită de descrierea „Sunday shopping”, mesaj prin care a rezumat experiența prezentată în videoclip.

Dacă pe parcursul imaginilor accentul cade pe sesiunea de cumpărături, la finalul videoclipului apare și detaliul care a atras atenția urmăritorilor. Prințul Marco a afișat chiar bonul fiscal rezultat în urma achizițiilor făcute în magazine, suma totală achitată fiind de 2.200 de euro.

Transformată în moneda națională, valoarea se apropie de 11.800 de lei.

Cât de bogat este Prinţul Marco, de fapt?

Una dintre principalele surse de venit ale lui Marco este reprezentată de investițiile imobiliare, acesta administrând proprietăți atât în România, cât și în Italia. În paralel, este implicat și în domeniul HORECA, unde, împreună cu Bianca Ghiurcă, deține afaceri în sectorul restaurantelor și al alimentației publice.

Cei doi au dezvoltat în Italia un local care s-a transformat într-un proiect de succes și într-un pilon important al activității lor antreprenoriale. Legătura dintre povestea lor de dragoste și cea de business este strânsă, Bianca lucrând într-un bar în perioada în care l-a cunoscut pe Marco.

În privința averii sale, nu există date oficiale care să indice valoarea exactă a patrimoniului deținut de Prinţul Marco . Totuși, luând în calcul investițiile imobiliare din România și Italia, precum și afacerile din industria ospitalității, averea acestuia ar putea fi estimată între 1 și 5 milioane de euro.

Într-un scenariu conservator, activele sale ar putea depăși pragul de un milion de euro, în timp ce o evaluare mai generoasă ar fi posibilă dacă proprietățile sunt deținute în mare parte fără credite, iar afacerile din HORECA generează încasări consistente de la an la an.

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