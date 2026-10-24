Ce ultimatum i-a dat Prințul Marco soției sale! „Principesa” Bianca, pusă în gardă la Insula Iubirii: „Va trebui să iau o alegere”

Ce ultimatum i-a dat Prințul Marco soției sale! „Principesa” Bianca, pusă în gardă la Insula Iubirii: „Va trebui să iau o alegere”
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Prinţul Marco
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Relația dintre Prințul Marco și Principesa Bianca pare să fi ajuns într-un moment decisiv la Insula Iubirii. După ce a văzut reacțiile partenerei sale și a analizat experiența trăită în emisiune, concurentul a mărturisit că nu mai exclude posibilitatea unei despărțiri.

După zece ani de relație, Prințul Marco susține că participarea la show i-a scos la iveală probleme pe care nu le mai poate ignora. Concurentul consideră că Principesa Bianca refuză să înțeleagă anumite lipsuri pe care el le-a descoperit în relația lor și avertizează că acest lucru ar putea avea consecințe asupra viitorului cuplului.

Marco, dezamăgit de reacțiile Biancăi 

În cadrul unei discuții cu Radu Vâlcan, Prințul Marco a vorbit despre modul în care a perceput reacțiile „Principesei” Bianca după ce aceasta a urmărit imaginile cu el și Gabriela. Concurentul a declarat că se așteaptă să o vadă în continuare afectată și defensivă, însă speră să nu mai asiste la ieșiri pe care le consideră nepotrivite.

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„Eu mă aștept să o văd pe Bianca oarecum tot într-o stare defensivă, supărată, și sper să nu văd o Bianca așa cum am văzut în imagini… cu un limbaj care nu i se cuvine. În afara de aici, ea nu este așa, nu vorbește întotdeauna în felul ăsta. Doar când o enervează ceva și de asta eu fug de situațiile care o pot transforma în Bianca pe care am văzut-o.”

Marco a ținut să precizeze că responsabilitatea pentru problemele dintre ei nu aparține unei singure persoane și că nu consideră normal ca alte persoane să fie învinovățite pentru dificultățile din relație.

„Nu cred că este cazul să vorbim urât despre cineva în particular doar pentru a căuta o vină într-o altă persoană, pentru că vina este la amândoi.”

Ce a descoperit Prințul Marco despre relația cu Bianca

Concurentul a explicat că experiența de la Insula Iubirii l-a determinat să analizeze cu mai multă sinceritate relația pe care o are de zece ani cu Bianca. Acesta susține că nu a intrat în emisiune pentru a evita problemele, ci pentru a le înțelege și rezolva.

„Când am venit aici, cred că existau probleme, nu doar una. Și nu cred că trebuie să fugim de probleme, pentru că nu am venit aici ca să mă întorc acasă cu aceeași problemă. Am crezut că voi fi oarecum cum își dorește ea să fiu, dar am hotărât să fiu așa cum sunt, ca să nu ne întoarcem acasă cu aceeași problemă.”

După ce a urmărit imaginile cu reacțiile partenerei sale, Marco a mărturisit că a fost afectat de felul în care aceasta a ales să gestioneze situația.

„E doar gura de ea. Nu e corect. Mi-e greu să vorbesc după imaginile astea… A luat-o fix pe drumul pe care nu voiam să o ia. Ei nu au nicio vină. Îmi cer scuze cât pot, dar sper ca ea, în final, să înțeleagă și să-și ceară scuze pentru limbaj și pentru tot.”

Mai mult, concurentul a afirmat că apropierea de Gabriella l-a ajutat să înțeleagă lucruri despre propria persoană pe care nu le conștientizase până acum.

„Uite, adevărul ăsta este: am ajuns aici și nu mă așteptam nici eu să-mi dau seama că unele lucruri, unele fantezii mi-au lipsit. De ce să mint? O să o doară chestia asta, dar e adevărul.”

Declarația care poate schimba totul în relația lor

În timpul dialogului, Marco a explicat că nu o condamnă pe Bianca pentru felul în care îl iubește, însă consideră că aceasta nu reușește să înțeleagă pe deplin ceea ce încearcă să îi transmită.

„Da. E foarte încăpățânată. Eu nu o judec pentru felul în care este și nici pentru felul în care mă iubește. Aș vrea doar să mă iubească mai bine.”

Întrebat ce înseamnă această afirmație, concurentul a oferit un răspuns sincer.

„Să-mi umple niște lipsuri pe care o să le vadă aici. Nici eu nu știam că am aceste lipsuri. Le-am descoperit. Nu pot să le ascund.”

Marco susține că experiența prin care trec ar trebui să producă schimbări și că ignorarea problemelor existente nu va face decât să le amplifice după terminarea emisiunii.

„Dacă tu, prin testul ăsta, nu te schimbi, nu zic că cineva îmi lasă o ușă deschisă afară și o să aleg acea ușă, dar o să încep să mă uit în jurul meu.”

Spre final, concurentul a făcut cea mai puternică declarație de până acum despre viitorul relației sale cu Principesa Bianca, lăsând de înțeles că o despărțire nu mai este exclusă.

„Dacă ea va continua să nu înțeleagă unde avem o problemă, va trebui să fac o alegere. Bineînțeles, alegerea nu va fi să plec de aici cu altcineva. Niciodată. Dar poate nici cu ea.”

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