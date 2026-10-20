Prințul Marco a divorțat în secret de Bianca Ghiurcă?! S-a dat singur de gol

Prințul Marco a divorțat în secret de Bianca Ghiurcă?! S-a dat singur de gol
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Prințul Marco şi Bianca Ghiurcă
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Noi semne de întrebare planează asupra relației dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, unul dintre cele mai discutate cupluri din sezonul 10 al Insulei Iubirii. Deși până de curând păreau să formeze un cuplu solid, după o relație de aproximativ 10 ani și o căsnicie care a trecut prin numeroase încercări, o declarație făcută recent de Marco într-un podcast a stârnit imediat valuri de speculații în mediul online.

Concurentul de la Antena 1 a povestit despre un conflict pe care l-a avut cu un bărbat din mediul online. Nimic neobișnuit până aici. Însă formularea folosită de acesta atunci când a adus vorba despre Bianca a atras atenția internauților. Mai exact, Marco a declarat că respectivul individ „a amenințat și a înjurat femeia cu care am trăit 10 ani de zile”.

Prințul Marco a divorțat în secret de Bianca Ghiurcă?!

Tocmai expresia „femeia cu care am trăit 10 ani de zile” i-a făcut pe mulți să creadă că relația dintre cei doi nu mai există. În mod normal, dacă mariajul ar fi continuat în aceiași parametri, mulți s-ar fi așteptat la formulări precum „soția mea” sau „femeia alături de care trăiesc”. Faptul că Marco s-a referit la Bianca la timpul trecut a ridicat imediat semne de întrebare și a alimentat zvonurile privind o posibilă despărțire sau chiar un divorț ținut departe de ochii publicului.

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Deocamdată, nici Prințul Marco și nici Bianca Ghiurcă nu au anunțat oficial că și-ar fi încheiat relația. Cu toate acestea, declarația vine într-un moment în care fanii urmăresc cu atenție fiecare apariție a celor doi, mai ales după experiența intensă de la Insula Iubirii, acolo unde relația lor a fost pusă serios la încercare.

Prinţul Marco şi Bianca

Motivul din spatele participării la Insula Iubirii

Marco și Bianca au intrat în competiție după aproape un deceniu petrecut împreună. Cei doi s-au cunoscut în Italia, unde și-au construit viața și afacerile, iar înainte de participarea la show se prezentau drept unul dintre cele mai stabile cupluri din sezon. Cei doi sunt căsătoriți de aproximativ trei ani și administrează împreună afaceri în domeniul HoReCa.

Pe parcursul emisiunii au existat mai multe speculații privind viitorul relației lor, iar în spațiul public au circulat inclusiv zvonuri potrivit cărora cei doi ar fi trecut prin momente tensionate după întoarcerea din Thailanda. La acel moment, informațiile neoficiale indicau că ar fi încercat să își continue viața împreună după terminarea filmărilor.

Astfel, declarația făcută acum de Prințul Marco reaprinde discuțiile despre situația actuală a cuplului. A fost doar o exprimare nefericită sau un indiciu că povestea de dragoste dintre el și Bianca Ghiurcă a ajuns la final? Până când unul dintre ei va lămuri situația, misterul rămâne, iar fanii continuă să caute răspunsuri printre declarațiile și aparițiile lor publice.

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Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România

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