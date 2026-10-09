Prințul Marco, scandal monstruos cu un rapper operat 3 de ori pe creier! Deranjat de cântăreț, participantul Insula iubirii l-a hărțuit online

Prinţul Marco
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Popularitatea emisiunii Insula Iubirii continuă să alimenteze tensiuni uluitoare în spațiul monden, transformând rețelele de socializare într-o adevărată arenă a duelurilor verbale.

Printre protagoniștii celui mai recent scandal din showbiz se numără Prințul Marco, fostul concurent al reality show-ului, ale cărui ieșiri publice au stârnit reacții aprinse în mediul online.

Prinţul Marco a sărit la atac după jignirile la adresa familiei

Tensiunea a atins cote maxime după ce Prinţul Marco a primit o serie de atacuri verbale dure la adresa familiei din partea lui Omu Grew, un artist din zona de muzică rap. (VEZI AICI DETALII)

Omu Grew. Foto: Instagram

Deranjat peste măsură de cuvintele grele care i-au fost adresate, fostul participant de la Insula Iubirii a decis că nu poate trece cu vederea atitudinea cântărețului și a anunțat public că își dorește o confruntare directă la București, oferind chiar o recompensă financiară celor care îl pot ajuta să îl găsească pe rapper:

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„Deja după aceste vorbe s-a ajuns prea departe. Unele vorbe și jigniri nu pot fi iertate, așa că mâine voi fi la București ca să văd cât este de greu acest om și cât curaj are atunci când o să dea ochii cu mine. Stop hating. Și de data asta ofer o sumă de bani oricui face în așa fel încât acest individ să se prezinte la întâlnire cu mine.”

Scuzele lui Omu Grew nu l-au convins

Schimburile de mesaje dintre cei doi şi-au găsit repede drumul în mediul online, scoțând la iveală încercările cântărețului de a aplana conflictul înainte ca Marco să aterizeze în Capitală. Vizibil afectat de amploarea situației, rapperul a încercat să își justifice ieșirea prin faptul că traversa o perioadă complicată și încărcată de stări negative:

„Ai avut vreodată o zi proastă, proastă, rău de tot?”, completând ulterior:

„Nu îmi stă în caracter să fac așa ceva.”

„Eram plin de energie negativă și am vărsat-o unde? Pe tine, în loc să o vărs pe un sac de box”.

Mai mult, artistul a încercat să îl îmblânzească pe fostul concurent explicând că se afla și în sevraj după ce renunțase la fumat:

„De energie prea negativă, omule. Eu sunt un om foarte pozitiv. Și îmi pare foarte rău că am scris așa ceva. Azi, când m-am trezit și am realizat… a picat cerul pe mine”

„M-am lăsat și de fumat, iar sevrajul…. De țigări vorbesc”.

Pentru a evita o întâlnire fizică, Omu Grew a adus în discuție un detaliu sensibil din viața sa personală, dezvăluind că a trecut prin intervenții chirurgicale delicate și trimitând o fotografie cu o cicatrice mare de pe scalp:

„Am 3 operații pe creier… chiar nu am nevoie de stres”,

„Nu am voie să mă supăr sau să mă stresez”

și insistând că un eventual scandal fizic le-ar strica amândurora viața:

„Tu crezi că se merită? O palmă la noi înseamnă pușcărie. De asta avem noi nevoie?”

Cu toate că artistul a rugat insistent ca lucrurile să rămână private — „Păi asta era între noi, nu trebuia să te consumi, pentru că se întâmpla fix același lucru” și „Mi-ar face plăcere să rămână între noi, că nu mă încălzește și nici nu mă răcește vreun story” —, Prințul Marco nu s-a lăsat înduplecat de scuzele telefonice.

Prinţul Marco a mers la București pentru a încheia conflictul

Fostul concurent de la Insula Iubirii a cerut o întâlnire civilizată ochi în ochi, explicând că nu își dorește un conflict fizic, ci o asumare directă a situației:

„Am nevoie să te văd în ochi, să îmi zici că îți pare rău și o să trec peste. Nu sunt atât de prost încât să vin să fac vreo bătălie sau ceva, sunt un om de afaceri”.

Totodată, Prinţul Marco l-a avertizat pe rapper că este dispus să apeleze la autorități dacă acesta refuză dialogul:

„Îți zic sincer, ai atins un subiect prea sensibil pentru mine și nu mă pot mulțumi cu niște scuze la telefon. Asumă-ți ce ai făcut și ce ai răscolit în mine de m-ai pus în situația asta, să fac drumuri spre România, și vino să te vezi cu mine. Atât îți cer. Dacă nu vii, o să merg la Poliția Capitalei”.

Până la urmă, Prințul Marco a făcut act de prezență la București, unde le-a transmis fanilor săi că întreaga poveste s-a încheiat cu bine și că problema a fost rezolvată definitiv. Bătând la pas străzile din centrul orașului, fostul participant de la Insula Iubirii s-a bucurat din plin de atenția trecătorilor și a concluzionat pe rețelele sociale într-o notă triumfătoare:

„Pot să stau în centrul Bucureștiului și lumea îmi cere poze, se bucură că mă vede, primesc mesaje de apreciere și, da, să zicem că am venit să rezolv o problemă care a fost rezolvată.”

CITEŞTE ŞI: Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România

Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1

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