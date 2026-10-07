Prințul Marco, delir în online. Jignit de un internaut, soțul Biancăi de la Insula iubirii e decis să își facă dreptate singur

Fenomenul Insula Iubirii a luat amploare, iar odată cu popularitatea emisiunii au apărut și tot mai multe scandaluri în mediul online. Prințul Marco a fost amenințat de un urmăritor și, după mesajul primit, este hotărât să își facă singur dreptate și să îl întâlnească față în față pe cel care l-a provocat.

Tot mai multă lume urmărește parcursul concurenților din Insula Iubirii, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Comentariile controversate, postările care au stârnit reacții și schimburile de replici dintre concurenți și urmăritori au transformat rețelele sociale într-un adevărat câmp de confruntare.

Printre cei care au intrat în atenția publicului se numără și Prințul Marco, vizat în ultima perioadă pentru mesajele și opiniile pe care le publică în mediul online.

Marco a fost jignit de un internaut

De această dată, însă, situația a depășit zona obișnuită a criticilor. Marco a făcut public un mesaj primit de la un urmăritor, în care acesta recurge la injurii grave și îi atacă inclusiv familia. Limbajul folosit arată cât de mult a escaladat conflictul și cât de departe a ajuns disputa dintre cei doi.

„Real, cu ochii ăia bulbucați, îi iau inima lui mă-ta în p**ă. Și mă c*c pe mormântul lui tactu. Sclavule.”, este mesajul primit de Prințul Marco.

Concurentul nu a lăsat mesajul fără răspuns și a transmis că jignirile la adresa familiei au depășit orice limită. Marco a anunțat că intenționează să ajungă la București pentru a-l întâlni pe cel care i-a trimis mesajul și a sugerat că vrea să vadă dacă acesta își va păstra aceeași atitudine și în fața lui.

Marco nu mai consideră situația o simplă dispută din mediul virtual. Concurentul de la Insula Iubirii vrea o confruntare directă și că este dispus să ofere bani.

„Deja după aceste vorbe s-a ajuns prea departe. Unele vorbe și jigniri nu pot fi iertate, așa că mâine voi fi la București ca să văd cât este de greu acest om și cât curaj are atunci când o să dea ochii cu mine. Stop hating. Și de data asta ofer o sumă de bani la oricine face în așa fel încât acest individ să se prezinte la date cu mine.”, a scris Prințul Marco pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco poate avea probleme cu legea? Comentariul lui a stârnit revoltă în online: „Instigare la urmărire”

Primele imagini cu Prințul când calcă strâmb cu Gabriella la Insula iubirii: ”Simt fluturi”