Nicolae Ciucă, undercover în mall. Fostul premier al României și soția au luat masa la un restaurant arăbesc din Capitală

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Fostul general, fostul ministru al Apărării, fostul premier, dar mai ales fostul candidat la prezidențiale Nicolae Ciucă a fost luat „în cătare” de CANCAN.RO pe holurile Băneasa Shopping City, unde a ieșit împreună cu soția la o expediție de shopping și aprovizionare. A rămas probabil cu multe amintiri din teatrele de operațiuni din Orientul Mijlociu, pentru că alege un restaurant oriental și comandă pentru acasă, nu vrea să mănânce la „popotă”, adică în food court, ca toată lumea.

Nicolae Ciucă pare același tip bonom, zici că dospește de intenții bune, e un domn prosper care a ieșit să-și mai dezmorțească picioarele într-o zi așa înnegurată. A luat-o deci pe doamna sa, probabil cu promisiunea că-i ia ceva frumos. Ceea ce s-a și materializat, pentru că la un moment dat observăm că doamna Ciucă se delectează cu o cutie de la Guerlain

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Dar dinamica de cuplu se vede cel mai bine la un restaurant oriental, unde soții Ciucă își comandă ceva pentru acasă, la pachet. Ei nu mănâncă împreună cu toți „răcanii”, la popota mallului, ci vor să servească bucatele delicioase într-un cadru mai intim. O fi domnul Ciucă general (în retragere), dar doamna comandă! Și-a scos portofelul pe tejghea și ia cam toate deciziile, apoi plătește, în timp ce domnul general privește fermecat meniul restaurantului oriental. Probabil l-au năpădit amintirile de pe vremea când era în misiune în Irak, și a condus Scorpionii Roșii în bătălia de la Nassiriya.

O fi Ciucă general, dar la restaurant soția comandă!

Cât despre tehnica din dotate, generalul Ciucă este îmbrăcat low profile, cu o pereche de blugi în care și-a îndesat două telefoane (reminiscențe din perioadele de mandat), o jachetă obișnuită și o șapcă simplă, aproape cazonă. Nici doamna nu sare calul în ce privește vestimentația, are o ținută cât se poate de similară cu a domnului general. În privința atitudinii generale, domnul Ciucă e la modul „pe loc repaus”. A renunțat total la mersul țeapăn din perioada în care își lansa volumul de memorii „Un ostaș în slujba țării”, cu care am devenit toți atât de familiarizați, sau cel puțin cu bannerele de promovare.

După ce termină cumpărăturile, soții Ciucă își iau mâncarea la pachet și revin la „tanc”, un impozant Volvo XC90, invulnerabil la pericolele de pe străzile Bucureștiului. Dispărut din viața politică după scorul slab la primul tur al pre-prezidențialelor din 2024, generalul Ciucă pare să se fi retras în cazarma unei bunăstări decente, fără nimic strident. Întrebarea este dacă soldatul Ciucă mai visează la o revenire în tranșeele luptei politice, sau e pe deplin consolat cu amintirile glorioase din cariera sa îndelungată.

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