Gigi Becali l-a refuzat fără milă! Latifundiarul din Pipera, apăsat de gânduri. Nici nu a vrut să audă de poze!

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Gigi Becali, 68 de ani, continuă proiectul său de suflet, ctitoria „Catedralei” din Pipera, biserica din apropierea giratoriului din capătul pasarelei de la Pipera, obiectiv arhitectonic în care a investit peste 10 milioane de euro până acum. Imaginile surprinse de CANCAN.RO chiar în curtea bisericii ne arată însă un Gigi Becali adâncit în gânduri, sau poate chiar într-o rugăciune. E atât de concentrat, că nu vede nici măcar un fan care vine la geamul Rolls-Royce-ului și-i cere să facă o poză.

Gigi Becali nu mai e omul de acum 20 de ani, când arunca bani, influență și uneori chiar invective! Chiar dacă păstrează reminiscențe din fosta lui existență, precum unele ținute luxoase cu care participă la evenimente private (un exemplu relevant a fost botezul unui nepot – imagini AICI), sau mașinile Rolls-Royce la care nu doar că nu renunță, dar își cumpără câte un model nou din când în când, cheltuind până la 500.000 de euro pentru un asemenea automobil.

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Latifundiarul din Pipera, apăsat de gânduri

Becali are Un Rolls-Royce Phantom și un Rolls-Royce Ghost Black Badge. De data asta e la ctitorie cu Phantom, care are un portbagaj mult mai încăpător și poate să care cu el diverse lucruri trebuincioase lăcașului de cult. Cum a fost și la ultima sa apariție, unde era însoțit de un micuț acolit, îmbrăcat cu o costumație asortată cu a lui Becali, din seria ținutelor ortodoxe create special de Alexandru Ciucu pentru latifundiarul din Pipera – imaginile sunt disponibile AICI.

Becali nu bagă în seamă un fan

În declarațiile din ultimii ani, Becali susține că e decis să renunțe la toate elementele luxoase din viața sa și să-și dedice existența lui Hristos. Probabil la aceste lucruri se gândea, sau poate spunea o rugăciune, să-l ajute divinitatea să renunțe la lux, în momentul în care un fan îl abordează prin geamul Rolls-Royce-ului. Omul ar vrea o poză, cum solicită sute de oameni care trec prin zonă și se văd față-n față cu Becali. De obicei patronul FCSB e cât se poate de simpatic, salută oamenii, acceptă dovezile de iubire populară. De data asta, însă, Becali nu prea e binedispus, așa că-l refuză politicos pe bietul om.

Sperăm că victoria recentă a FCSB contra Rapidului să-l mai fi scos pe Becali din această fază. Poate era de la vremea urâtă, sau poate or fi problemele recente din familie. În orice caz, are la dispoziție propria biserică unde poate să se reculeagă.

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