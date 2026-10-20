Gigi Becali înzestrează lăcașul său de cult direct de la Jysk! Patronul ortodox a ales mobila cu mâna lui și o cară cu Rolls-ul în Pipera!

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Gigi Becali, 68 de ani, miliardar, patron de club de fotbal și mai nou slujitor al Domnului, continuă misiunea sa de suflet la ctitoria lui, „Catedrala din Pipera”, din apropierea giratoriului de lângă pasarela spre Voluntari. CANCAN.RO l-a suprins de data aceasta la cumpărături de mobilă, la un cunoscut lanț de mobilier și decorațiuni pe stil nordic.

După ce achiziționează cele trebuincioase, Becali pune mobila aleasă cu mâna lui în portbagajul Rolls-Royce-ului negru, adică Ghost Black Edition (are și un model Phantom, dar are portbagajul mai mic) și pornește spre Catedrală, biserica în care a investit peste 10 milioane de euro până acum și suma va continua să crească, pentru că frumosul edificiu e abia la roșu, acum vine partea costisitoare.

Becali iese din magazin ținând în mână un cuier, obiect cât se poate de folositor fie acasă fie la biserică. Alături de el un băiat tânăr, probabil din familia Becali, pentru că a mai apărut la foarte multe evenimente legate de ctitoria din Pipera. De data asta tânărul poartă o ținută similară cu a lui Becali, cu un pieptar negru cu broderie în față, precum și o căciulă neagră cu cruce roșie brodată, din colecția realizată de Alexandru Ciucu special pentru patronul FCSB.

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Obiectele mai mari sunt cărate, firește, de însoțitorii lui Gigi Becali, care sunt foarte harnici și ageri să interpreteze chiar și cele mai mici dorințe ale patronului. Becali se comportă ca un adevărat împărat, care nici nu bagă de seamă eforturile slujitorilor săi. Se urcă nonșalant la volanul Rolls-ului și se pleacă rapid spre Catedrală. Odată sosiți, oamenii lui Becali încep să descarce mobila, în timp ce Becali supraveghează procesul.

Ușor-ușor, ctitoria lui Becali va fi gata și va deveni cu adevărat un palat întru Hristos, cum îi place să declare patronului Gigi Becali, care susține acum la 68 de ani, că s-a săturat de luxul lumesc și își pregătește un loc în viața de veci, acesta find și scopul mai mult sau mai puțin declarat al bisericii pe care o ridică în Pipera.

După sfințirea ce a avut loc chiar anul acesta, lăcașul de cult a devenit unul viu, operațional, deservind și ca biserică pentru un botez în familia Becali, unde a participat, firește, și patriarhul acestei mari familii de boieri de Pipera, Gigi însuși, de data asta îmbrăcat cu un costum cât se poate de lumesc, cum se cuvine la o asemenea sărbătoare – iar imaginile sunt disponibile AICI.

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