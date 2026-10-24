Război la cuțite în familia lui Gigi Becali! Sora latifundiarului a ajuns la tribunal după ce a descoperit că îi lipsește o bucată din proprietate!

Război la cuțite în familia lui Gigi Becali! Sora latifundiarului a ajuns la tribunal după ce a descoperit că îi lipsește o bucată din proprietate!
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Război pe pământ în familia lui Gigi Becali! De această dată, nu latifundiarul din Pipera este protagonistul scandalului, ci chiar sora lui, Domnica Geambazi, care a ajuns la tribunal după ce a descoperit că o bucată din proprietatea familiei pare să se fi evaporat! La mijloc sunt sute de metri pătrați de teren, vecini acuzați că și-ar fi însușit o parte din proprietate și documente vechi de peste trei decenii. Numai că povestea are și o răsturnare de situație: cei acuzați resping totul și susțin că problema ar putea fi chiar în actele familiei Geambazi! CANCAN.RO vă prezintă detaliile unui război imobiliar care a ajuns pe masa judecătorilor.

Domnica Geambazi și Constantin Geambazi au deschis, în august 2025, un proces împotriva a trei femei din familia Cipu: Petruța, Diana Veronica și Maria Mădălina. Obiectul dosarului este revendicarea unei suprafețe de aproximativ 300 de metri pătrați, despre care reclamanții susțin că le aparține, dar care s-ar afla în posesia vecinilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Povestea a început tocmai în 1995, când familia Geambazi a cumpărat un teren de 2.500 de metri pătrați în Voluntari, localitate în care proprietățile imobiliare au devenit între timp extrem de valoroase.

Anii au trecut, însă, la efectuarea măsurătorilor cadastrale, cei doi au constatat o diferență surprinzătoare: din cei 2.500 de metri pătrați trecuți în acte, în realitate mai aveau aproximativ 2.153!

Sora lui Becali susține că vecinii i-au ocupat terenul

Potrivit documentelor judiciare, familia Geambazi ar fi acceptat inițial situația, întrucât, la începutul anilor 2000, reprezentanții Primăriei Voluntari le-ar fi transmis proprietarilor din zonă că limitele terenurilor trebuie deplasate pentru efectuarea unor lucrări publice.

Domnica Geambazi / sursa foto: Basilica.ro

Mai mult, vecinii își construiseră deja casa și își amenajaseră curtea, iar reclamanții au presupus că și aceștia respectaseră modificările.

Surpriza ar fi venit în 2024, când familia Geambazi a aflat că vecinii aveau intabulată o proprietate de 2.300 de metri pătrați și își notasera posesia asupra unei suprafețe suplimentare de 294 de metri pătrați.

„Aceștia au arătat că singurii care dețin în fapt mai puțin cu 300 mp decât în drept față de momentul inițial sunt reclamanții, iar pârâții au ocupat abuziv 300 mp din terenul acestora”, se arată în hotărârea Tribunalului Ilfov, care reproduce susținerile familiei Geambazi.

Cei doi au cerut judecătorilor să oblige vecinii să le restituie cei 300 de metri pătrați sau, în subsidiar, suprafața de 294 de metri pătrați pe care o consideră parte din proprietatea lor.

 Vecinii spun că familia Geambazi caută terenul în locul greșit

Numai că familia Cipu are o versiune complet diferită! Cele trei pârâte au respins acuzațiile și au susținut că terenul de 2.300 de metri pătrați a fost cumpărat legal încă din 1995. Mai mult, au arătat că limitele proprietății au rămas neschimbate timp de aproape trei decenii.

În apărarea lor, au invocat inclusiv posibilitatea ca diferența de teren reclamată de familia Geambazi să provină din erori cadastrale sau din lucrările de lărgire a drumurilor din zonă.

„Pârâții au menționat că diferența de suprafață în minus a reclamanților poate proveni din erorile cadastrale ale acestora, precum și din lărgirea bulevardului ###### și a străzii Drumul #####”, se precizează în documentul judiciar.

Mai mult, vecinii au invocat uzucapiunea, susținând că posesia exercitată din 1995 le-ar permite să dobândească dreptul de proprietate inclusiv asupra suprafeței contestate, dacă aceasta ar fi considerată litigioasă.

Cu alte cuvinte, familia Geambazi cere înapoi pământul pe care susține că l-a pierdut, în timp ce vecinii afirmă că nu au luat niciun centimetru în plus și că dețin legal terenul.

Scandalul a ajuns la tribunal

Pentru suprafața revendicată, familia Geambazi a indicat o valoare de aproximativ 88.000 de euro, calculată conform grilelor notariale, și a achitat o taxă judiciară de timbru de 16.243 de lei. Tribunalul Ilfov a analizat dosarul, însă nu a stabilit momentan cine are dreptate.

Judecătorii au constatat că, potrivit regulilor privind competența materială și valorii impozabile a terenului, litigiul trebuie soluționat de Judecătoria Buftea. Prin urmare, au declinat competența în favoarea acestei instanțe.

Astfel, sora lui Gigi Becali și vecinii săi rămân angrenați într-o dispută care își are originile în acte de proprietate vechi de peste 30 de ani.

Deocamdată, acuzațiile privind ocuparea abuzivă a terenului nu au fost confirmate printr-o hotărâre asupra fondului. Rămâne de stabilit dacă familia Geambazi a pierdut efectiv o bucată de proprietate sau dacă diferența de suprafață provine din modificările și măsurătorile efectuate de-a lungul anilor.

CITEȘTE ȘI: Cine este “teroristul” care îi urmărește familia lui Gigi Becali. Amenințări și filaj la casa latifundiarului din Pipera

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Răsturnare de situație în războiul de 100.000 € dintre Sorin Bontea și Antena 1! Chef-ul a cerut audierea unei femei-cheie din televiziune. Judecătorii o aduc cu mandat!
Răsturnare de situație în războiul de 100.000 € dintre Sorin Bontea și Antena 1! Chef-ul a cerut audierea unei femei-cheie din televiziune. Judecătorii o aduc cu mandat!
De ce nu mai apare Adi de la Vâlcea la tv sau la alte evenimente publice. Manelistul a recunoscut: „Pur și simplu e destul!”
De ce nu mai apare Adi de la Vâlcea la tv sau la alte evenimente publice. Manelistul a recunoscut: „Pur și simplu e destul!”
Desfrâu cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor a ajuns pe masa judecătorilor
Desfrâu cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor a ajuns pe masa judecătorilor
Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor! A scos bradul de Crăciun încă din octombrie, după ce soțul ei a trecut prin clipe grele
Emily Burghelea a furat startul sărbătorilor! A scos bradul de Crăciun încă din octombrie, după ce soțul ei a trecut prin clipe grele
Izabela rupe tăcerea după împăcarea cu Cătălin Grozavu! Dezvăluiri despre Vanessa, Florina și mesajele care au declanșat scandalul
Izabela rupe tăcerea după împăcarea cu Cătălin Grozavu! Dezvăluiri despre Vanessa, Florina și mesajele care au declanșat scandalul
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Orfana care a făcut greva foamei pentru a-și urma visul. A ajuns un savant celebru, iar România câștiga milioane de dolari de pe urma ei
Adevarul
Orfana care a făcut greva foamei pentru a-și urma visul. A ajuns un savant celebru, iar România câștiga milioane de dolari de pe urma ei
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”
Digi24
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”
Escrocherie INCREDIBILĂ! Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase. Ce a URMAT
Mediafax
Escrocherie INCREDIBILĂ! Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase. Ce a URMAT
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Click.ro
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Digi 24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Primii utilizatori de iPhone Duo care reclamă ecrane crăpate după mai puțin de 20 de deschideri
go4it.ro
Primii utilizatori de iPhone Duo care reclamă ecrane crăpate după mai puțin de 20 de deschideri
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.