Război la cuțite în familia lui Gigi Becali! Sora latifundiarului a ajuns la tribunal după ce a descoperit că îi lipsește o bucată din proprietate!

Război pe pământ în familia lui Gigi Becali! De această dată, nu latifundiarul din Pipera este protagonistul scandalului, ci chiar sora lui, Domnica Geambazi, care a ajuns la tribunal după ce a descoperit că o bucată din proprietatea familiei pare să se fi evaporat! La mijloc sunt sute de metri pătrați de teren, vecini acuzați că și-ar fi însușit o parte din proprietate și documente vechi de peste trei decenii. Numai că povestea are și o răsturnare de situație: cei acuzați resping totul și susțin că problema ar putea fi chiar în actele familiei Geambazi! CANCAN.RO vă prezintă detaliile unui război imobiliar care a ajuns pe masa judecătorilor.

Domnica Geambazi și Constantin Geambazi au deschis, în august 2025, un proces împotriva a trei femei din familia Cipu: Petruța, Diana Veronica și Maria Mădălina. Obiectul dosarului este revendicarea unei suprafețe de aproximativ 300 de metri pătrați, despre care reclamanții susțin că le aparține, dar care s-ar afla în posesia vecinilor.

Povestea a început tocmai în 1995, când familia Geambazi a cumpărat un teren de 2.500 de metri pătrați în Voluntari, localitate în care proprietățile imobiliare au devenit între timp extrem de valoroase.

Anii au trecut, însă, la efectuarea măsurătorilor cadastrale, cei doi au constatat o diferență surprinzătoare: din cei 2.500 de metri pătrați trecuți în acte, în realitate mai aveau aproximativ 2.153!

Sora lui Becali susține că vecinii i-au ocupat terenul

Potrivit documentelor judiciare, familia Geambazi ar fi acceptat inițial situația, întrucât, la începutul anilor 2000, reprezentanții Primăriei Voluntari le-ar fi transmis proprietarilor din zonă că limitele terenurilor trebuie deplasate pentru efectuarea unor lucrări publice.

Mai mult, vecinii își construiseră deja casa și își amenajaseră curtea, iar reclamanții au presupus că și aceștia respectaseră modificările.

Surpriza ar fi venit în 2024, când familia Geambazi a aflat că vecinii aveau intabulată o proprietate de 2.300 de metri pătrați și își notasera posesia asupra unei suprafețe suplimentare de 294 de metri pătrați.

„Aceștia au arătat că singurii care dețin în fapt mai puțin cu 300 mp decât în drept față de momentul inițial sunt reclamanții, iar pârâții au ocupat abuziv 300 mp din terenul acestora”, se arată în hotărârea Tribunalului Ilfov, care reproduce susținerile familiei Geambazi.

Cei doi au cerut judecătorilor să oblige vecinii să le restituie cei 300 de metri pătrați sau, în subsidiar, suprafața de 294 de metri pătrați pe care o consideră parte din proprietatea lor.

Vecinii spun că familia Geambazi caută terenul în locul greșit

Numai că familia Cipu are o versiune complet diferită! Cele trei pârâte au respins acuzațiile și au susținut că terenul de 2.300 de metri pătrați a fost cumpărat legal încă din 1995. Mai mult, au arătat că limitele proprietății au rămas neschimbate timp de aproape trei decenii.

În apărarea lor, au invocat inclusiv posibilitatea ca diferența de teren reclamată de familia Geambazi să provină din erori cadastrale sau din lucrările de lărgire a drumurilor din zonă.

„Pârâții au menționat că diferența de suprafață în minus a reclamanților poate proveni din erorile cadastrale ale acestora, precum și din lărgirea bulevardului ###### și a străzii Drumul #####”, se precizează în documentul judiciar.

Mai mult, vecinii au invocat uzucapiunea, susținând că posesia exercitată din 1995 le-ar permite să dobândească dreptul de proprietate inclusiv asupra suprafeței contestate, dacă aceasta ar fi considerată litigioasă.

Cu alte cuvinte, familia Geambazi cere înapoi pământul pe care susține că l-a pierdut, în timp ce vecinii afirmă că nu au luat niciun centimetru în plus și că dețin legal terenul.

Scandalul a ajuns la tribunal

Pentru suprafața revendicată, familia Geambazi a indicat o valoare de aproximativ 88.000 de euro, calculată conform grilelor notariale, și a achitat o taxă judiciară de timbru de 16.243 de lei. Tribunalul Ilfov a analizat dosarul, însă nu a stabilit momentan cine are dreptate.

Judecătorii au constatat că, potrivit regulilor privind competența materială și valorii impozabile a terenului, litigiul trebuie soluționat de Judecătoria Buftea. Prin urmare, au declinat competența în favoarea acestei instanțe.

Astfel, sora lui Gigi Becali și vecinii săi rămân angrenați într-o dispută care își are originile în acte de proprietate vechi de peste 30 de ani.

Deocamdată, acuzațiile privind ocuparea abuzivă a terenului nu au fost confirmate printr-o hotărâre asupra fondului. Rămâne de stabilit dacă familia Geambazi a pierdut efectiv o bucată de proprietate sau dacă diferența de suprafață provine din modificările și măsurătorile efectuate de-a lungul anilor.

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