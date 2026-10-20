Laura Giurcanu se mută într-un apartament mai mic și mai ieftin. Care este motivul, de fapt

Laura Giurcanu se mută într-un apartament mai mic și mai ieftin. Care este motivul, de fapt
Galerie Foto 5
Laura Giurcanu se mută într-un apartament mai mic / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Laura Giurcanu se pregătește pentru o nouă etapă din viața sa, odată cu apropierea pragului de 30 de ani. Creatoarea de conținut, care își aniversează ziua de naștere în decembrie, a dezvăluit că ia în calcul schimbarea locuinței și mutarea într-un apartament mai mic. În prezent, influencerița alternează șederile în România cu cele din Maroc.

După o perioadă petrecută în Maroc, unde locuiește în prezent partenerul său, fotbalistul Marian Huja, Laura Giurcanu s-a întors în România, unde se află de câteva săptămâni. Influencerița, care formează un cuplu cu sportivul de câteva luni, ia în calcul o schimbare pe plan personal și își dorește să renunțe la locuința actuală în favoarea unui apartament mai mic.

Laura Giurcanu a luat decizia de a se muta

Pentru că petrece perioade îndelungate atât în România, cât și în Maroc, Laura Giurcanu consideră că o locuință de dimensiuni mici ar fi mai potrivită stilului său de viață. În plus, creatoarea de conținut are în vedere un cartier în care a locuit în trecut, înainte de a-și achiziționa propriul apartament, și de care a rămas foarte atașată.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„În următoarele săptămâni urmează să mă mut din nou (…) Mă mut într-un apartament mai mic și mai ieftin, de altfel, pentru că acest apartament în care stau, pe lângă cât de frumos, luminos este și este și într-o zonă în care îmi place foarte mult, este, de asemenea, foarte pricey (n.r. scump) (…)

Acum, pentru că timpul meu se împarte între București Casablanca, deși am stat în București în ultimele săptămâni și o să mai stua puțin, n-are sens un spațiu atât de mare și vreau să îmi reorganizez puțin viața”, a spus Laura Giurcanu, pe Instagram.

Care este dorința influenceriței înainte de 30 de ani

Pe lângă schimbarea locuinței, Laura Giurcanu are în plan să renunțe și la automobilul personal. Vedeta intenționează să îl vândă. Creatoarea de conținut își dorește să își reorganizeze viața și să adopte un stil de viață diferit.

Laura Giurcanu intenționează să își vândă mașina înainte de ziua de naștere / Sursa foto: Social media

„Urmează să îmi pun și mașina la vânzare (…) Vreau să mă organizez înainte de 30 de ani, înainte de Noul An, ca să am așa un start fresh pentru anul care vin.

Urmează să mă într-o zonă foarte dragă sufletului meu (…) Este locul de unde m-am mutat pentru că mi-am cumpărat un apartament”, a mai spus influencerița.

CITEȘTE ȘI: Laura Giurcanu s-a întors la Sorin! După ce și-a vizitat iubitul în Maroc, influencerița a mers la mall cu colegul de apartament

Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Christina Applegate nu suferă de scleroză multiplă, de fapt. Actrița a trăit timp de 5 ani cu un diagnostic greșit
Christina Applegate nu suferă de scleroză multiplă, de fapt. Actrița a trăit timp de 5 ani cu un diagnostic greșit
Grațiela Agache, afectată din cauza scandalului în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: ”Au început să-mi caute și familia”
Grațiela Agache, afectată din cauza scandalului în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: ”Au început să-mi caute și familia”
Drama neștiută a Prințului Marco. A fost abandonat de mamă când avea doar 15 ani
Drama neștiută a Prințului Marco. A fost abandonat de mamă când avea doar 15 ani
Câți lei a plătit Gabriela Cristea, ca să-și pună murături pentru iarnă: ”E mult?!”
Câți lei a plătit Gabriela Cristea, ca să-și pună murături pentru iarnă: ”E mult?!”
Bianca Iotu și Narcis Bujor, la un pas să se înece la filmările Insula Iubirii: „Mă rugam să nu mor”
Bianca Iotu și Narcis Bujor, la un pas să se înece la filmările Insula Iubirii: „Mă rugam să nu mor”
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
Gandul.ro
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Piața auto din România se prăbușește, atât pe segmentul mașinilor noi, cât și second-hand. Economist: Este un semnal teribil
Adevarul
Piața auto din România se prăbușește, atât pe segmentul mașinilor noi, cât și second-hand. Economist: Este un semnal teribil
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Digi24
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
Taxele, marea necunoscută a anului viitor. Ce anunță noul premier despre banii românilor
Mediafax
Taxele, marea necunoscută a anului viitor. Ce anunță noul premier despre banii românilor
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport.ro
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine”
Click.ro
Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine”
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Digi 24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
go4it.ro
Preț mic la Auchan: Aparat smart de cafea Philips, ult mai ieftin ca la eMAG
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
Gandul.ro
Fiul lui Nicușor Dan, surprins la ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul Niculescu. Antim a dat semne de plictiseală la Cotroceni
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Mediafax Spania
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.