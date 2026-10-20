Laura Giurcanu se mută într-un apartament mai mic și mai ieftin. Care este motivul, de fapt

Laura Giurcanu se pregătește pentru o nouă etapă din viața sa, odată cu apropierea pragului de 30 de ani. Creatoarea de conținut, care își aniversează ziua de naștere în decembrie, a dezvăluit că ia în calcul schimbarea locuinței și mutarea într-un apartament mai mic. În prezent, influencerița alternează șederile în România cu cele din Maroc.

După o perioadă petrecută în Maroc, unde locuiește în prezent partenerul său, fotbalistul Marian Huja, Laura Giurcanu s-a întors în România, unde se află de câteva săptămâni. Influencerița, care formează un cuplu cu sportivul de câteva luni, ia în calcul o schimbare pe plan personal și își dorește să renunțe la locuința actuală în favoarea unui apartament mai mic.

Laura Giurcanu a luat decizia de a se muta

Pentru că petrece perioade îndelungate atât în România, cât și în Maroc, Laura Giurcanu consideră că o locuință de dimensiuni mici ar fi mai potrivită stilului său de viață. În plus, creatoarea de conținut are în vedere un cartier în care a locuit în trecut, înainte de a-și achiziționa propriul apartament, și de care a rămas foarte atașată.

„În următoarele săptămâni urmează să mă mut din nou (…) Mă mut într-un apartament mai mic și mai ieftin, de altfel, pentru că acest apartament în care stau, pe lângă cât de frumos, luminos este și este și într-o zonă în care îmi place foarte mult, este, de asemenea, foarte pricey (n.r. scump) (…) Acum, pentru că timpul meu se împarte între București Casablanca, deși am stat în București în ultimele săptămâni și o să mai stua puțin, n-are sens un spațiu atât de mare și vreau să îmi reorganizez puțin viața”, a spus Laura Giurcanu, pe Instagram.

Care este dorința influenceriței înainte de 30 de ani

Pe lângă schimbarea locuinței, Laura Giurcanu are în plan să renunțe și la automobilul personal. Vedeta intenționează să îl vândă. Creatoarea de conținut își dorește să își reorganizeze viața și să adopte un stil de viață diferit.

„Urmează să îmi pun și mașina la vânzare (…) Vreau să mă organizez înainte de 30 de ani, înainte de Noul An, ca să am așa un start fresh pentru anul care vin. Urmează să mă într-o zonă foarte dragă sufletului meu (…) Este locul de unde m-am mutat pentru că mi-am cumpărat un apartament”, a mai spus influencerița.

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Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?