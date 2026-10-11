Laura Giurcanu s-a întors la Sorin! După ce și-a vizitat iubitul în Maroc, influencerița a mers la mall cu colegul de apartament

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După o vacanță în Maroc (la Casablanca, unde joacă iubitul ei Marian Huja), urmată de un city trip rapid, pe vibe culinar și sightseeing la Lisabona, Laura Giurcanu revine la București, probabil să-și ia niște haine pentru următoarea destinație. Colaborările merg strună, contul de Instagram cu peste 844k de followeri produce stabilitate financiară, iar Laura își poate permite niște naționalism sănătos, adică shopping autohton, în Băneasa Shopping City. Nu e singură, dar nu e nici cuplată. CANCAN.RO a surprins-o alături de bărbatul cu care locuiește, misteriosul Sorin.

Laura Giurcanu a avut o vară la care alții nici nu îndrăznesc să viseze, cu mai multe zboruri decât o stewardesă și mai multe vacanțe decât un baron local. Tot ea a sesizat ironia zborurilor de low cost, de 35 de euro, dar cu geantă Chanel și ceas Rolex pe mână. Ăsta e Gen Z-ul, se descurcă cum poate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Laura Giurcanu cu o ținută casual ca de obicei

Iat-o deci pe Laura Giurcanu la Băneasa, la fel de casual cum o știm, cu Sorin după ea, un adevărat accesoriu uman al acestei tinere influencerițe. Bărbatul, cu aceeași mustață cringe, extrem de la modă în București, o însoțește fidel, în timp ce bărbatul Laurei, Marian Huja, e în deplasare la echipa Raja Casablanca. Tragem concluzia că Laura nu s-a mutat după el la Casablanca, deși orașul este un loc prin definiție romantic, cu aromele exotice ale mirodeniilor, cu excursii ce pornesc din această poartă a deșertului spre imensitatea Saharei.

Ei bine, tot aici la București e mai bine, sunt și gelaterii, sunt și reduceri, aici vin și contractele de imagine de unde „răsar” atâtea postări pe Instagram. Practic nu există mai dolce vita ca aici la noi. Laura Giurcanu pare relaxată, se simte confortabil în compania haiosului Sorin, cu care se distrează zi de zi (ultima oară și-au pus eye patchuri împreună în livingul apartamentului lor). Practic Laura a mai luat o pauză, își completează ținutele de toamnă, după o vară în care parcă n-a avut timp să respire, atât de multe excursii și city tripuri au fost (de neuitat cel în Palermo, cu sora ei, Bianca Giurcanu, pe care o știm de la Survivor România – detalii AICI).

Evident, ar fi de menționat și excursia pe un vibe de fashion, împreună cu Alexia Eram, cu care e „înrudită” prin conjunctură, pentru că Laura a a fost o perioadă iubita lui Aris, fratele Alexiei. O încrengătură complexă, dar până la urmă prieteniile au rămas trainice. La fel de trainice ca prietenia Biancăi cu Sorin, cu care e văzută cel mai des.

CITEȘTE ȘI:

Laura Giurcanu s-a accidentat după meciul iubitului său, Marian Huja: „Am fost bandajată”

NU RATA!

Cum l-a cunoscut Laura Giurcanu pe Marian Huja, de fapt. S-a mutat sau nu definitiv în Maroc pentru el?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alex Bodi, semizeul luxului, își etalează bijuteriile la ieșirea dintr-un restaurant. Dar unde e „perla coroanei”, Ancuța?
Alex Bodi, semizeul luxului, își etalează bijuteriile la ieșirea dintr-un restaurant. Dar unde e „perla coroanei”, Ancuța?
Oana Matache și iubi nu s-au sincronizat! Sora Deliei și Radu Siffredi au ieșit la cafeluță, dar ținutele au fost din „filme” diferite
Oana Matache și iubi nu s-au sincronizat! Sora Deliei și Radu Siffredi au ieșit la cafeluță, dar ținutele au fost din „filme” diferite
Emily Burghelea s-a întors în România după două luni în paradis. Firesc, cum să dai Bucureștiul pe Tenerife?
Emily Burghelea s-a întors în România după două luni în paradis. Firesc, cum să dai Bucureștiul pe Tenerife?
Eva Zaharescu, înapoi la stomatologul suedez. Fiica Andreei Berecleanu pare mai îndrăgostită ca oricând
Eva Zaharescu, înapoi la stomatologul suedez. Fiica Andreei Berecleanu pare mai îndrăgostită ca oricând
Ștefan Bănică Jr. și ”supușii” de la Sala Palatului! Cum se comportă artistul cu angajații săi, de fapt
Ștefan Bănică Jr. și ”supușii” de la Sala Palatului! Cum se comportă artistul cu angajații săi, de fapt
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Messi, magistral. Dublă spectaculoasă la primul meci după despărțirea de Argentina
Mediafax
Messi, magistral. Dublă spectaculoasă la primul meci după despărțirea de Argentina
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
Click.ro
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.