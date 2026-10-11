Laura Giurcanu s-a întors la Sorin! După ce și-a vizitat iubitul în Maroc, influencerița a mers la mall cu colegul de apartament

După o vacanță în Maroc (la Casablanca, unde joacă iubitul ei Marian Huja), urmată de un city trip rapid, pe vibe culinar și sightseeing la Lisabona, Laura Giurcanu revine la București, probabil să-și ia niște haine pentru următoarea destinație. Colaborările merg strună, contul de Instagram cu peste 844k de followeri produce stabilitate financiară, iar Laura își poate permite niște naționalism sănătos, adică shopping autohton, în Băneasa Shopping City. Nu e singură, dar nu e nici cuplată. CANCAN.RO a surprins-o alături de bărbatul cu care locuiește, misteriosul Sorin.

Laura Giurcanu a avut o vară la care alții nici nu îndrăznesc să viseze, cu mai multe zboruri decât o stewardesă și mai multe vacanțe decât un baron local. Tot ea a sesizat ironia zborurilor de low cost, de 35 de euro, dar cu geantă Chanel și ceas Rolex pe mână. Ăsta e Gen Z-ul, se descurcă cum poate.

Iat-o deci pe Laura Giurcanu la Băneasa, la fel de casual cum o știm, cu Sorin după ea, un adevărat accesoriu uman al acestei tinere influencerițe. Bărbatul, cu aceeași mustață cringe, extrem de la modă în București, o însoțește fidel, în timp ce bărbatul Laurei, Marian Huja, e în deplasare la echipa Raja Casablanca. Tragem concluzia că Laura nu s-a mutat după el la Casablanca, deși orașul este un loc prin definiție romantic, cu aromele exotice ale mirodeniilor, cu excursii ce pornesc din această poartă a deșertului spre imensitatea Saharei.

Ei bine, tot aici la București e mai bine, sunt și gelaterii, sunt și reduceri, aici vin și contractele de imagine de unde „răsar” atâtea postări pe Instagram. Practic nu există mai dolce vita ca aici la noi. Laura Giurcanu pare relaxată, se simte confortabil în compania haiosului Sorin, cu care se distrează zi de zi (ultima oară și-au pus eye patchuri împreună în livingul apartamentului lor). Practic Laura a mai luat o pauză, își completează ținutele de toamnă, după o vară în care parcă n-a avut timp să respire, atât de multe excursii și city tripuri au fost (de neuitat cel în Palermo, cu sora ei, Bianca Giurcanu, pe care o știm de la Survivor România – detalii AICI).

Evident, ar fi de menționat și excursia pe un vibe de fashion, împreună cu Alexia Eram, cu care e „înrudită” prin conjunctură, pentru că Laura a a fost o perioadă iubita lui Aris, fratele Alexiei. O încrengătură complexă, dar până la urmă prieteniile au rămas trainice. La fel de trainice ca prietenia Biancăi cu Sorin, cu care e văzută cel mai des.

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