Laura Giurcanu s-a accidentat după meciul iubitului său, Marian Huja: „Am fost bandajată”

Laura Giurcanu își împarte acum viața între România și Maroc. Influencerița își vizitează cât de des poate iubitul fotbalist. După ce a plecat de la meciul acestuia, intrigată să afle ce se întâmplă la Insula Iubirii, nu s-a uitat la drum și s-a ales cu o căzătură în toată regula.

Laura Giurcanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marian Huja. Bărbatul a fost nevoit să se mute în Maroc, pentru că a semnat cu o echipă importantă de fotbal acolo. Influencerița îl urmează peste tot pentru a-i fi alături la meciuri. După ce iubitul ei a dat tot ce a putut pe teren, vedeta „a fost dată pe spate” și a căzut pe scări. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Laura Giurcanu s-a accidentat în Maroc

Vedeta l-a susținut pe Marian Huja la meci, dar apoi a vrut să își ia „porția” de Insula Iubirii. Astfel, nu s-a mai abținut până acasă și imediat după ce s-a ridicat din tribune s-a uitat pe telefon. Un moment de neatenție, însă, a făcut-o să cadă pe scări (poate era prea șocată de ce a văzut pe insulă, cine știe?).

Laura Giurcanu s-a ales cu o lovitură la picior, dar le-a transmis urmăritorilor săi că situația este sub control. Mai mult decât atât, a povestit că iubitul ei a bandajat-o, deci nu există motive de îngrijorare.

„Am plecat acasă și, ce credeți că am pățit? Deci, după ce omul ăsta a alergat două ore pe teren acolo în fața a mii de oameni, eu am căzut pe scări. Am căzut pe scări pentru că aveam în mână telefonul cu Insula Iubirii, așa că am fost bandajată și deja mi-am revenit”, a spus Laura Giurcanu, pe TikTok.

Cum s-au cunoscut Laura și Marian

Influencerița a povestit în mediul online că cei doi s-au cunoscut pe Instagram, iar după un schimb de mesaje au decis să se întâlnească. Laura a spus că a fost dragoste la prima vedere, astfel că relația lor a evoluat rapid. Acum ea se află în Maroc și asta pentru că timpul îi permite să îl viziteze destul de des.

„Am cunoscut un băiat pe internet, pe Instagram. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut. Eu eram singură deja de vreo 2 ani și jumătate și a fost love at first sight (dragoste la prima vedere). Pe atunci, el era în Cluj și a fost superb. Sora mea stătea în Cluj, aveam o grămadă de prieteni în Cluj, așa că a fost situația ideală. Iubesc Clujul, iar faptul că locuia în același oraș cu mine ne-a făcut să ne cunoaștem mai ușor și mai bine. Ne-am văzut des, am petrecut mult timp împreună și totul a venit foarte natural. Apoi, el, pentru că joacă fotbal, a primit această oportunitate de a juca în Maroc, în Casablanca. A venit aici acum o lună, iar acum locuiește aici full-time și va locui aici pentru următorii câțiva ani. Iar eu, desigur, vin cât de des pot. Din fericire, programul meu este foarte lejer și relaxant, așa că îmi permite să vin des și să petrecem timp împreună”, a povestit Laura Giurcanu.

VEZI ȘI: A lăsat totul baltă pentru iubitul fotbalist! Laura Giurcanu s-a mutat cu Marian Huja, în Maroc

Cine este Marian Huja, noul iubit al Laurei Giurcanu. Câștigătoarea America Express și-a oficializat relația