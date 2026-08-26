Cine este Marian Huja, noul iubit al Laurei Giurcanu. Câștigătoarea America Express și-a oficializat relația

Cine este Marian Huja, noul iubit al Laurei Giurcanu. Câștigătoarea America Express și-a oficializat relația
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Marian Huja, actualul partener al Laurei Giurcanu
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După ce a lăsat să se înțeleagă că în viața ei sentimentală a apărut o nouă persoană, Laura Giurcanu pare să-și trăiască povestea de dragoste la vedere. Iubitul influenceriței a confirmat relația, iar cei doi au fost surprinși împreună pentru prima dată. Câștigătoarea „America Express” și partenerul său se bucură în prezent de o vacanță în doi.

Laura Giurcanu și partenerul său au fost surprinși pentru prima dată împreună. Astfel, au confirmat zvonurile apărute în ultima perioadă despre viața sentimentală a influenceriței.

Deși a lăsat să se înțeleagă că trăiește o nouă poveste de dragoste, Laura Giurcanu a preferat până acum să păstreze discreția și nu a oferit detalii despre identitatea bărbatului din viața ei. Recent, cei doi au decis să se afișeze împreună, aflându-se în prezent în vacanță.

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Cine este iubitul influenceriței

Câștigătoarea „America Express” a dat cărțile pe față și a mărturisit că a apărut cineva în viața ei. Totodată, ea a negat că ar fi vorba de Sorin, bărbatul alături de care s-a tot afișat în mediul online și cu care a stat în aceeași casă pentru o perioadă de timp.

Recent, Laura Giurcanu a ales să nu se mai ascundă. Tânăra ainfluenceriță a postat pe contul său de Instagram o imagine în care apare și noul său partener. Vedeta se iubește cu un fotbalist născut în Portugalia, pe nume Marian Huja. Tânărul, în vârstă de 27 de ani, deține cetățenie portugheză și română.

Sursa foto: Social media

Fundașul s-a despărțit de CFR Cluj, iar în această perioadă a avut pe masă și o ofertă din partea celor de la FCSB, pe care a ales să o decline. În cele din urmă, Huja a optat pentru o nouă provocare în carieră. Astfel, a ajuns la un acord cu Raja Casablanca.

Fotbalistul a semnat cu formația marocană un contract valabil pe trei sezoane, urmând să continue astfel aventura fotbalistică în campionatul din Maroc.

Declarațiile vedetei despre actuala relație

În luna mai, Laura Giurcanu a confirmat că și-a găsit din nou fericirea în dragoste, după o perioadă în care a fost singură.

Influencerița a ales însă să păstreze discreția în privința noului partener și nu a oferit prea multe detalii despre relație. Declarațiile sale au venit după ce, în spațiul public, au apărut speculații potrivit cărora ar forma un cuplu cu Sorin, bărbatul cu care a locuit o perioadă.

„Chiar nu pot să dau prea multe detalii. Nu este persoană publică, nu este cunoscut. Asta e tot ce pot să spun. Nu vreau să vorbesc despre asta. Am făcut pe TikTok, pentru că tot era gluma cu Sorin, dar nu aș vrea să vorbesc despre asta”, spunea Laura Giurcanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

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