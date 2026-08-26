Ramona de la Clejani, în doliu! A murit fostul soț și tatăl fetițelor sale

Ramona de la Clejani trece prin momente extrem de grele. Tatăl a două dintre fiicele sale a murit, iar familia se pregătește să îl conducă astăzi pe ultimul drum. Deși cei doi au divorțat în urmă cu 12 ani, au rămas în relații bune de dragul copiilor. Vestea morții bărbatului a adus multă durere în familie. Fiicele sale își plâng tatăl, care a murit la o vârstă relativ tânără. Deocamdată, cauza decesului nu este cunoscută.

Ramona de la Clejani a spus că nu poate face declarații într-un asemenea moment. Artista este alături de fiicele sale, la casa fostului soț. Deși povestea de iubire dintre Ramona și tatăl fetelor s-a încheiat în urmă cu mai bine de un deceniu, cei doi au păstrat o relație bună pentru binele copiilor lor. În urmă cu doar câteva luni, fostul soț al Ramonei Manole ajunsese la spital în Marea Britanie. La acel moment, una dintre fiicele sale a mers să îl viziteze. În aceeași perioadă, Ramona a făcut demersuri pentru ca fiica ei să susțină un concert în Marea Britanie. Evenimentul a fost urmat de un conflict între tânără și rudele tatălui său.

Ramona de la Clejani, scandal cu rudele fostului soț

La vremea respectivă, Ramona susținea că rudele fostului soț i-ar fi luat fiicei banii câștigați în urma concertului.

„Fata mea mi-a zis că i-au luat banii, că au pus-o să intre în bancă și să-i pună direct pe cardul lor. A luat și ea câteva sute de lire, nu e o sumă mare, dar sunt banii fetei. Puteau să fie și 10 lire, era bucuria ei, că de aia am trimis-o acolo să cânte, să iasă din monotonia aia, că a stat cu tatăl ei în spital”, declara Ramona de la Clejani pentru Spynews.

Acum, familia traversează o perioadă dureroasă. Tatăl fiicelor Ramonei de la Clejani va fi înmormântat astăzi, iar artista a ales să își păstreze discreția și să fie alături de copiii săi.

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