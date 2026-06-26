Ce spune sora vitregă a lui Fulgy, după ce fiul Clejanilor a fost externat de la Obregia: „El trece printr-o perioadă de flăcări”

Ramona, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, face mărturisiri dureroase despre relația cu tatăl său și vorbește despre fratele său vitreg, Fulgy, care a fost externat de la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia după aproape două luni de la internare. Acesta a ajuns în atenția autorităților după ce a amenințat, într-un live pe TikTok că aruncă în aer blocul în care locuiește. Vezi mai jos ce a declarat Ramona într-un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Numele Clejanilor a fost, de-a lungul anilor, sinonim cu succesul în muzica lăutărească, dar și cu numeroase controverse care au ținut prima pagină a tabloidelor. În timp ce Ioniță și Viorica de la Clejani au construit un brand faimos, în umbra celebrei familii se află și fiica nelegitimă a artistului. Deși Ramona nu a făcut niciodată parte cu adevărat din universul în care au crescut Margherita și Fulgy, aceasta a mărturisit pentru CANCAN.RO că și-a dorit mereu să păstreze o legătură cu tatăl său și nu și-a ascuns niciodată admirația pentru el.

În plus, Ramona vorbește și despre fratele ei vitreg, Fulgy, care a fost de curând externat de la Obregia. Recunoaște că fiul Clejanilor trece printr-o perioadă dificilă și a mărturisit că se roagă pentru el.

Ramona de la Clejani: „Eu vorbesc cu el. El nu vorbește cu mine.”

Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Ramona a povestit despre copilăria marcată de absența lui Ioniță, despre relația rece cu Viorica de la Clejani, dar și despre motivele pentru care nu mai există nicio comunicare între ei. Deși nu au vorbit de ani buni, aceasta spune că nu îi poartă pică artistului și că îl admiră în continuare. Cu sinceritate și fără resentimente, femeia vorbește despre legăturile de sânge, despre iertare și despre felul în care a ales să își construiască propria familie, departe de scandalurile care au înconjurat numele Clejanilor.

Ramona de la Clejani: Eu sunt foarte bine cu tatăl meu, dar eu sunt bine cu el sufletește, în sufletul meu. În realitate nu am nimic cu el. Chiar am înțeles că a primit invitație la această festivitate. Mi-ar face mare plăcere să vină și vă rog să fiți cu ochii pe noi dacă va veni tatal meu

CANCAN.RO: Ai mai vorbit cu tatăl tău?

Ramona de la Clejani: Absolut nu.

CANCAN.RO: Când ai vorbim ultima oară cu el?

Ramona de la Clejani: Când aveam cred că…când am împlinit 18 ani pentru că atunci a fost ultima oară când trebuia să-l contactez pentru cei 300 de lei, pe care îi primeam pe lună. . Atunci mi-a spus să nu îl mai deranjez, pentru că am devenit majoră. De atunci nu l-am mai deranjat.

CANCAN.RO: De atunci tu nu l-am mai deranjat deloc?

Ramona de la Clejani: A fost o discuție când a avut problemele cu familia lui și a trebuit să vorbesc cu el. A evitat, evident, să discute cu mine, în schimb, a pus familia lui, surorile lui, pentru că și el vine dintr-o familie numeroasă, să mă contacteze, să mă roage frumos să aplanez situația pentru că, Dumnezeesc este bine… chiar dacă nu am crescut, prin aceste vene ne curge același sânge, să fiu puțin mai blândă și bineînțeles că așa am și făcut. Nu am stat la discuție pentru că, bine faci, bine găsești în această lume!

CANCAN.RO: Cred că toată lumea îți spune cât de mult semeni cu el, nu?

Ramona de la Clejani: Da, primesc foarte multe complimente și sunt foarte fericită. Consider că aceasta este cea mai mare moștenire pe care o am de la el. Nu doar fizic, ci și prin inteligența lui nativă. Chiar dacă nu am avut parte de multă școală, îl studiez foarte mult. Nu este zi în care să nu îmi pun căștile în urechi și să nu studiez după ce cântă el, cum vorbește și cum se îmbracă. Dacă vedeți, mi-am luat și sacou ca să fiu ca el, elegantă. Consider că mi-am depășit condiția fizică și îmi doresc în continuare, prin muncă și prin tot ceea ce fac, atât eu, cât și familia mea, să devenim persoane de nădejde pentru societate și să trăim frumos.

CANCAN.RO:Tu îți dorești să ai o relație cu el și cu Viorica?

Ramona de la Clejani: Mi-aș dori să am o legătură cu tatăl meu. Eu trebuie să am grijă de mama mea, a ajuns la o vârstă. Mama mea a fost singura care a fost lângă mine atunci când am plans. Nu am de ce să-mi doresc să fiu lângă soția tatălui meu pentru că nu este mama mea. Nu am avut o relație foarte frumoasă cu ea.

CANCAN.RO:Acum vă mai vorbiți? Vă salutați?

Ramona de la Clejani: Nu. Consider că este mai bine să îmi văd de treaba mea și să nu spun nici de bine, nici de rău. În schimb, îmi face bine legătura pe care o am cu tatăl meu, chiar și prin intermediul media, pentru că toată lumea mă întreabă despre el. Mă bucur foarte mult pentru asta.

CANCAN.RO: Dar cu el ești în relații bune, adică dacă vă vedeți, vă vorbiți?

Ramona de la Clejani: Eu vorbesc cu el. El nu vorbește cu mine.

CANCAN.RO: De ce?

Ramona de la Clejani: Pentru că el este un om care, unele situații le tratează cu indiferență pentru a nu face rău celor din jur. Și cred că și mie, prin atitudinea lui, poate m-a ferit de a nu suferi, de emoții, de sentimente și de a nu mă atașa de el. Spun asta pentru că atunci când eram mică mi-a spus „ Nu vreau să mă aproprii mai mult de tine pentru că nu vreau să suferi”. Și cu timpul am analizat aceste cuvinte și nu înțelegeam de ce, dar când m-am făcut mai mare mi-am dat seama că această armă este cea mai puternică… indiferența doare cel mai tare.

CANCAN.RO: Crezi că Viorica are un rol important în faptul că el nu vorbește cu tine?

Ramona de la Clejani: Fiecare femeie, atunci când își ia un soț, pune stăpânire cu totul pe soțul ei. Sunt multe femei cu suflet și multe fără suflet. Eu am cunoscut mame care au luat soți cu copii și au fost ca mama lor biologică pentru ei. La noi nu a fost așa. Nu știu care a fost motivul. Indiferent cât ai avea și cine ai fi, tot cu o lingură mănânci și tot într-un pat dormi.

Ramona de la Clejani: „Mă rog pentru el. Atât pot să fac.”

Ramona a comentat și situația delicată prin care trece fratele său vitreg, Fulgy. Deși evită să intre în detalii și să alimenteze controversele care au ținut familia Clejanilor în atenția publicului de-a lungul anilor, Ramona mărturisește că se roagă pentru fratele său vitreg și pentru tatăl ei.

CANCAN.RO: Acum o să te întreb pentru că este subiectul momentului. Ce părere ai despre fratele tău vitreg și despre tot ce se întâmplă cu Fulgy la ora actuală? Și toată povestea care a fost.

Ramona de la Clejani: Nu cred că sunt în măsură să vorbesc despre asta. Și eu sunt copil ca și el și cred că cel mai bine este să îmi văd de fetițele mele. Am trei fete premiate, una dintre ele se pregătește de Bacalaureat și urmează să își ia permisul. Mă ocup foarte mult de educația copiilor mei și nu aș vrea să pun paie pe foc. În momentul acesta trece printr-o perioadă de flăcări. Tot ceea ce pot să fac este să mă rog.

CANCAN.RO: Dar tu, ca soră vitregă?

Ramona de la Clejani: Mă rog pentru el. Atât pot să fac. Sunt un om credincios și toate realizările mele de până acum s-au împlinit prin rugăciune. Mă rog pentru tatăl meu să aibă putere și mă rog și pentru băiatul lui.

CANCAN.RO: Tu ai vorbit vreodată cu fratele tău vitreg?

Ramona de la Clejani: Da, am vorbit. Eu când eram mică mergeam la ei acasă. Petreceam câte o zi la trei luni. Era acea perioadă când îmi dădea bani. Mă primeau la ei în casă. Era foarte frumos!

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