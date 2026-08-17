Soția nepotului lui Mircea Rednic, mesaj sfâșietor după ce Marius Tatolici a murit la doar 37 de ani. Petronela e devastată de durere!

Soția nepotului lui Mircea Rednic trece prin clipe cumplite după pierderea fulgerătoare a bărbatului alături de care urma să-și continue viața. Petronela și-a găsit cu greu cuvintele după ce Mircea Marius Totolici s-a stins fulgerător, la doar 37 de ani, cu numai câteva ore înainte de nunta lor. Ce a scris femeia în dreptul unei fotografii cu bărbatul pe care îl iubea a emoționat profund.

Petronela și Mircea Marius Totolici aveau planuri mari pentru perioada următoare, însă totul s-a năruit într-o singură noapte. La doar 37 de ani, acesta s-a stins în somn, cu numai câteva ore înainte de ziua în care trebuia să fie mire.

Durerea Petronelei este cu atât mai greu de imaginat cu cât cei doi apucaseră să-și unească destinele civil, pe 8 august. Pentru 16 august era programată nunta, momentul în care urmau să-și sărbătorească iubirea alături de familie și prieteni.

În loc de muzică, emoții și petrecere, apropiații au ajuns să vorbească despre o tragedie care a îndoliat întreaga familie.

Primul mesaj al soției nepotului lui Mircea Rednic

La scurt timp după vestea devastatoare, Petronela a publicat o fotografie în care apare alături de soțul ei, realizată chiar în ziua cununiei civile. Imaginea a fost însoțită de câteva cuvinte care spun totul despre legătura dintre cei doi.

„Vei rămâne veșnic în inima. Pumba&Timon. Soț&Soție. Te iubesc”, a scris soția lui Mircea Marius Tatolici, pe Facebook.

Mesajul a stârnit numeroase reacții, iar fotografia celor doi a devenit una dintre cele mai dureroase amintiri ale poveștii lor de dragoste.

Mircea Marius Totolici ar fi trebuit să trăiască una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După cununia civilă, următorul pas era nunta, programată pentru 16 august. Destinul a avut însă un alt plan. Bărbatul a murit în timpul somnului, după un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator, potrivit informațiilor prezentate în urma tragediei.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie și apropiați. Nimeni nu se aștepta ca un om de numai 37 de ani să dispară atât de brusc, chiar înaintea unui eveniment pe care îl pregătise cu atâta speranță.

Lumea fotbalului, în doliu

Mircea Marius Totolici era apropiat de lumea fotbalului, pasiune pe care o împărtășea cu unchiul său, Mircea Rednic. Bărbatul susținea activitatea grupelor de copii și juniori de la ACS LSS Voința Sibiu și s-a implicat în proiectele dedicate tinerilor fotbaliști. Reprezentanții clubului au transmis un mesaj emoționant după dispariția sa.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, a transmis ACS LSS Voința Sibiu.

Cei care l-au cunoscut și vor să-i aducă un ultim omagiu se pot reculege la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu.

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