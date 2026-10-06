Delia și-a găsit liniștea după divorțul de Lino Golden: „Am un nou iubit, dar nu vreau să-l arăt lumii”

Delia și-a găsit liniștea după divorțul de Lino Golden: „Am un nou iubit, dar nu vreau să-l arăt lumii”
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Delia Salchievici iubește din nou și pare că, fără să vrea, repetă un tipar! Fosta soție a lui Lino Golden a oferit, pentru CANCAN.RO, primele declarații despre noul iubit. Blondina susține că, în sfârșit, a găsit un bărbat adevărat, exact așa cum și-a dorit. Partea interesantă este că noua cucerire a influenceriței ar fi tot din zona trap, exact ca fostul soț.

Se pare că, atunci când vine vorba despre bărbați, Delia nu simte nevoia să se îndepărteze prea tare de „rețeta” care îi place. Blondina a spus este într-o relație de aproximativ o lună și că se simte mai bine ca niciodată. Ea consideră că este o legătură serioasă, liniștită și, mai ales, diferită de tot ce a trăit până acum.

Delia Salchievici, primele declarații despre divorț

Blondina a spus preferă, deocamdată, să păstreze relația departe de camere și telefoane. Nu pentru că ar ascunde-o, ci pentru că vrea să se bucure de ea înainte să transforme povestea de iubire în subiect de interes public.

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Noul bărbat din viața Deliei a apărut printr-o conexiune cât se poate de simplă: fratele ei îl cunoștea deja. Prima întâlnire a fost, aparent, suficientă pentru ca lucrurile să ia o turnură neașteptată. Delia a spus că i-a plăcut imediat și că atracția a fost reciprocă. De aici și până la a ajunge să petreacă aproape fiecare zi împreună nu a mai fost decât un pas.

Și aici apare partea care face povestea și mai savuroasă. În spațiul public au apărut speculații potrivit cărora bărbatul care i-a cucerit inima ar fi NMW Umberto, un trapper cunoscut.

„Am o nouă relație de aproximativ o lună. Aleg să o țin privată, dar nu secretă, momentan. Probabil că, puțin mai târziu, voi alege să arăt și persoana, dar pentru perioada aceasta mi-aș dori să ne bucurăm doar noi de ceea ce trăim și să păstrăm această etapă doar pentru noi. Este cu un an mai mare decât mine. Ne-am cunoscut prin intermediul fratelui meu, pentru că ei se cunoșteau deja.

Delia Salchievici

Delia Salchievici și noul iubit

L-am văzut o singură dată, când era cu fratele meu, și mi-a plăcut din prima. Din ce mi-a spus el, atracția a fost reciprocă, iar lucrurile au evoluat foarte natural și destul de repede. Practic, a fost suficient să petrecem o zi împreună și, de atunci, am ajuns să petrecem aproape toate zilele împreună. Îmi place foarte mult ceea ce avem.

Simt că este genul acela de conexiune sănătoasă, naturală și liniștită, care pur și simplu se așază frumos, fără să fie nevoie să forțezi nimic. Este un bărbat atât de calm, iubitor, liniștit și masculin. Are foarte multe dintre lucrurile pe care mi le-am dorit mereu la un bărbat și simt că am întâlnit, în sfârșit, pachetul complet. Totul decurge foarte frumos între noi și, sincer, mă bucur enorm de perioada aceasta și de felul în care ne descoperim unul pe celălalt”, a spus Delia.

Are o slăbiciune pentru trapperi?!

Delia nu a spus clar că noul ei iubit este NMW Umberto, însă anumite imagini apărute în mediul online au alimentat rapid zvonurile. Iar dacă informația se dovedește adevărată, situația capătă o doză zdravănă de ironie.

De ce? Pentru că influencerița ar ajunge din nou într-o relație cu un artist din zona trap, după mariajul cu Lino Golden. Să fie doar o coincidență sau blondina are, de fapt, o slăbiciune pentru băieții cu microfon, tatuaje și milioane de vizualizări?

Povestea devine și mai interesantă atunci când intră în scenă chiar fostul soț. Se pare că Lino Golden și NMW Umberto s-au cunoscut în trecut și au avut o relație apropiată de prietenie. Mai mult, Lino obișnuia să reacționeze la postările lui Umberto din mediul online.

NMW Umberto

NMW Umberto

Așa că, în cazul în care zvonurile se confirmă, nu vorbim doar despre o nouă iubire, ci despre o combinație care ar putea da apă la moară curioșilor: fosta soție, actualul presupus iubit și fostul soț, toți conectați prin aceeași lume muzicală.

Deocamdată, Delia păstrează misterul și nu spune cine este bărbatul care a reușit să-i intre din nou la inimă. Un lucru este însă cert din declarațiile ei: este extrem de fericită, iar noul partener pare să bifeze aproape toate criteriile pe care le-a căutat la un bărbat. Rămâne doar întrebarea care plutește acum peste toată povestea: a găsit Delia iubirea vieții sau, pur și simplu, trapul a devenit genul ei preferat și la capitolul relații?

VEZI ȘI: Delia Salchievici, drama neștiută din căsnicia cu Lino Golden! Fosta soție a artistului vorbește despre sarcina pierdută + Acuzațiile care au marcat-o

Fosta soție a lui Lino Golden iubește din nou, la patru luni de la divorț! CANCAN.RO a surprins-o cu esteticianul vedetelor, la mare! Fostul protejat al lui Velea își va pierde mințile când va vedea imaginile!

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