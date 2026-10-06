De la divorțul dureros de Kanye West la iubirea cu Lewis Hamilton! Kim Kardashian spune de ce nu s-a grăbit să-și refacă viața

Kim Kardashian a vorbit despre perioada care a urmat despărțirii de Kanye West și despre motivele pentru care nu s-a grăbit să intre într-o nouă relație serioasă. Vedeta în vârstă de 45 de ani, care formează acum un cuplu cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, spune că a avut nevoie de timp pentru copii, proiectele sale și, mai ales, pentru a se vindeca înainte de a se deschide din nou în fața cuiva. Deși relația cu Hamilton este deja publică, Kim preferă în continuare discreția atunci când vine vorba despre povestea lor de dragoste.

Kim Kardashian: „Am fost cu adevărat singură timp de cinci ani”

Într-un nou interviu acordat revistei The Sunday Times’ Style, publicat pe 4 octombrie, Kim Kardashian a vorbit despre anii care au urmat destrămării căsniciei cu Kanye West și despre perioada de dinaintea actualei sale relații cu Lewis Hamilton.

Potrivit PEOPLE, fondatoarea SKIMS susține că timpul petrecut singură i-a făcut bine, deoarece a putut să-și îndrepte atenția către cei patru copii și către proiectele în care își dorea cu adevărat să se implice.

„Am fost cu adevărat singură timp de cinci ani. Și m-am simțit foarte bine. Am putut să mă concentrez asupra copiilor mei și asupra proiectelor în care îmi doream cu adevărat să mă implic”, a declarat Kim Kardashian.

Vedeta spune că nu a simțit că trebuie să găsească rapid pe cineva și nici că viața sa era incompletă în lipsa unei relații.

„Chiar nu am simțit nicio grabă. Adică, chiar nu mă simțeam goală. Simțeam că am nevoie de timpul meu. Voiam să mă vindec complet și pur și simplu să lucrez la mine. Nu eram pregătită să mă deschid. Nici măcar nu mă gândeam la asta. Universul lucrează în favoarea ta atunci când pur și simplu îl lași să o facă”, a continuat ea.

Nu vrea să vorbească despre relația cu Lewis Hamilton

În prezent, Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton, în vârstă de 41 de ani, însă vedeta nu pare dispusă să ofere prea multe detalii despre relația cu pilotul de Formula 1.

Întrebată în timpul interviului dacă vrea să vorbească despre Hamilton și despre povestea lor de dragoste, Kim a oferit un răspuns scurt, dar foarte clar.

„Cu tot respectul, probabil că aș prefera să nu o fac”, a spus ea.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost asociați pentru prima dată în februarie 2026, când au fost văzuți la Paris, în timpul unei întâlniri descrise drept „romantică”. De atunci, cei doi au fost surprinși împreună în mai multe ocazii, iar relația a devenit din ce în ce mai greu de ascuns.

Vacanță cu cei patru copii ai lui Kim și apariții împreună

Kim și Lewis au petrecut inclusiv o vacanță la Tokyo alături de cei patru copii ai vedetei, iar ulterior au fost văzuți plimbându-se cu bicicletele prin Londra. Kim a fost prezentă și la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco pentru a-l susține pe Hamilton.

În aprilie 2026, cei doi și-au confirmat relația, după ce Lewis Hamilton a publicat un videoclip în care apărea împreună cu Kim Kardashian într-un Ferrari F40, la Tokyo.

Una dintre cele mai recente apariții publice ale cuplului a avut loc pe 19 septembrie, la seara de deschidere a Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles. Cei doi au fost surprinși sărutându-se, iar într-o filmare publicată de E! News, Kim putea fi văzută ștergând urmele de ruj de pe buzele lui Hamilton după momentul romantic.

Relația cu Pete Davidson, după despărțirea de Kanye West

Înainte de relația cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a avut o poveste de dragoste cu actorul de comedie Pete Davidson. Cei doi au fost împreună timp de aproximativ nouă luni, înainte de a se despărți în august 2022.

Căsnicia cu Kanye West a rămas însă una dintre experiențele care au marcat-o profund. Într-un episod din sezonul șase al reality-show-ului The Kardashians, Kim a vorbit despre divorțul din 2022 după ce sora ei, Khloé Kardashian, și-a amintit de propria căsnicie cu Lamar Odom.

Khloé povestea cât de greu i-a fost să accepte destrămarea relației sale și faptul că problemele cu drogurile ale fostului soț au schimbat complet situația.

„Asta a fost iubirea vieții mele. Și dacă nu ar fi fost drogurile, știu că am fi fost căsătoriți și astăzi. Știu că am ales persoana potrivită în acel moment. Niciunul dintre noi nu știa că se droga până când nu trecuse cel puțin un an. Asta a fost atât de înspăimântător”, spunea Khloé Kardashian.

Kim Kardashian, despre momentul în care omul de lângă tine se schimbă

Povestea surorii sale a determinat-o pe Kim să vorbească despre propria experiență și despre durerea provocată de situațiile în care persoana alături de care ți-ai construit viața se schimbă într-un mod pe care nu l-ai anticipat.

„Asta este partea cea mai grea. Am trecut prin asta. Când nu anticipezi că se va întâmpla ceva care chiar schimbă personalitatea unei persoane, iar apoi nu mai este aceeași persoană și nu mai poți recupera niciodată acea persoană, dar nici nu poți trăi cu persoana care a devenit. Înțeleg asta”, a spus Kim.

Vedeta a explicat ulterior că o despărțire poate deveni și mai greu de depășit atunci când căsnicia se încheie din cauza unor împrejurări pe care niciunul dintre parteneri nu și le imaginase la început.

„Este mai greu atunci când nu vrei ca mariajul tău să se termine din motive personale, dar circumstanțele se schimbă și te obligă să pui capăt căsniciei. Când nu ai plănuit asta și nu este rezultatul pe care ți-l dorești cu adevărat, dar nu există nicio altă opțiune, cred că este mai greu să treci peste”, a mărturisit Kim Kardashian.

Kim Kardashian și Kanye West au patru copii

Kim Kardashian și Kanye West sunt părinții a patru copii: North, în vârstă de 13 ani, Chicago, de 8 ani, Saint, de 10 ani, și Psalm, de 7 ani.

Kim a depus actele de divorț în 2021, după o perioadă marcată de numeroase probleme în relația celor doi, iar divorțul a fost finalizat în 2022.

Acum, vedeta spune că perioada în care s-a concentrat asupra propriei vieți, asupra copiilor și asupra proiectelor sale a fost una de care avea nevoie. Relația cu Lewis Hamilton a venit într-un moment în care, după cum explică chiar Kim Kardashian, nu mai simțea nevoia să forțeze lucrurile și considera că avusese timpul necesar pentru a se vindeca și pentru a fi din nou pregătită să se deschidă în fața cuiva.

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