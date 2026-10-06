Ce s-a întâmplat cu Octav, asistentul medical găsit mort în spital? Avea doar 35 de ani

Ce s-a întâmplat cu Octav, asistentul medical găsit mort în spital? Avea doar 35 de ani
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Octavian Flurescu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Octavian Fluerasu a murit la vârsta de 35 de ani, chiar în spitalul la care lucra. Tragedia a avut loc în data de 4 octombrie, la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. Bărbatul era asistent medical, iar acum a ieșit la iveală cauza decesului.

Un asistent medical în vârstă de 35 de ani a fost găsit fără viață la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz. Acesta lucra în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe, iar potrivit informațiilor transmise de reprezentanții spitalului, lui Octavian Flurescu i s-a făcut rău în timpul programului și ar fi intrat în stop cardio-respirator. Colegii săi au început manevrele de resuscitare, însă au fost nevoiți să constate decesul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce s-a întâmplat cu Octav, asistentul medical găsit mort în spital

După ce asistentului medical i s-a făcut rău în timpul programului, colegii săi au încercat să îl salveze. Aceștia nu au mai putut face nimic pentru bărbat.

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Pe de altă parte, spitalul a precizat că, din informațiile cunoscute, Octav nu ar fi avut un istoric medical care să indice o afecțiune. Deocamdată, cauza exactă a decesului nu a fost clarificată.

Octavian Flurescu/ sursa foto: Facebook

Octavian Flurescu/ sursa foto: Facebook

Apropiații și-au luat rămas-bun de la Octav

Un prieten bun de-al asistentului medical este sfâșiat de durere. Acestuia nu îi vine să creadă că a venit momentul să îi spună adio. În plus, el l-a descris pe Octav ca fiind mai mult decât un coleg sau prieten. Octavian Flurescu a fost dedicat profesiei, muncii, dar și pacienților pe care îi trata cu responsabilitate.

„ Dar dincolo de uniformă, de profesie și de toate proiectele noastre, pentru mine vei rămâne prietenul meu.

Mă doare să știu că nu te voi mai putea suna. Că nu vom mai putea vorbi, râde sau pleca împreună spre un nou proiect. Mă doare gândul că, atunci când ne vom aduna din nou pentru a ajuta oameni, unul dintre noi va lipsi.

Și totuși, într-un fel, vei fi acolo.

Vei fi în amintirile noastre, în poveștile pe care le vom spune despre tine, în oamenii pe care i-ai ajutat și în binele pe care l-ai lăsat în urma ta.

Sunt oameni care doar trec prin viața noastră și sunt oameni care, odată intrați în suflet, nu mai pleacă niciodată.

Tu ești unul dintre acei oameni.

Pentru familia Volunteer for Life și Dental Life Social, nu ai fost și nu vei fi niciodată doar un nume într-o echipă. Ai fost unul dintre noi. Ai fost familie. Și familie vei rămâne.

Nimeni nu îți va putea lua locul.

Îți mulțumesc, Octavian, pentru fiecare drum parcurs împreună. Pentru fiecare om pe care l-am ajutat împreună. Pentru fiecare zi în care ai ales să fii alături de noi. Pentru prietenia ta, pentru sufletul tău și pentru omul care ai fost.

Astăzi nu ne despărțim doar de un coleg și de un profesionist al sistemului medical.

Astăzi ne luăm rămas-bun de la un prieten. De la un om bun. De la unul dintre ai noștri.

Drum lin către lumină, prieten drag.

Odihnește-te în pace, Octavian Fluierașu.

Nu te vom uita.
Eu nu te voi uita.

Iar locul tău în familia Volunteer for Life va rămâne pentru totdeauna al tău”, arată mesajul prietenului său.

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