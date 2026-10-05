Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi

La câteva zile după ce s-a stins din viață în Penitenciarul Târgșor, Zenobia Duduianu urmează să fie înmormântată. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la locuința familiei, unde rudele, apropiații și cei care au cunoscut-o au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte de funeralii.

La priveghi au fost prezenți numeroși membri ai familiei și persoane apropiate, iar printre cei care au participat s-a numărat și manelistul Tzancă Uraganu. Acesta a interpretat melodii specifice momentelor de rămas-bun, în fața celor veniți să își ia adio de la Zenobia Duduianu.

Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum

Imaginile apărute pe rețelele de socializare surprind încăperea în care se afla sicriul, înconjurat de oameni îmbrăcați în negru. Tzancă Uraganu a cântat la intrarea în locuință, în timp ce cei prezenți au asistat la momentul de reculegere dedicat femeii.

Zenobia Duduianu a murit la vârsta de 60 de ani, în timp ce executa o pedeapsă de șase ani de închisoare la Penitenciarul Târgșor. Potrivit informațiilor apărute după deces, femeii i s-ar fi făcut rău brusc, iar cadrele medicale nu au mai reușit să îi salveze viața. Cauza decesului a fost un infarct.

Femeia fusese condamnată pentru viol și lipsire de libertate, după ce a fost găsită vinovată într-un dosar care viza răpirea unei adolescente în vârstă de 17 ani. Ancheta a arătat că tânăra a fost ulterior agresată sexual de un bărbat implicat în același caz.

Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi

După aflarea veștii, familia a transmis mesaje de durere pe rețelele de socializare. Printre acestea s-a numărat și reacția fiului său, Fernando Duduianu, care și-a exprimat public suferința provocată de pierderea mamei.

”Dumnezeu să te ierte, măicuța mea. De acum înainte voi vedea adevărata viață fără tine, maicușoara mea”, a scris Fernando Duduianu, fiul femeii, pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor apărute după deces, Zenobia Duduianu figura în evidențele medicale ale penitenciarului cu probleme de sănătate. Starea sa s-ar fi agravat rapid după ce i s-a făcut rău, iar intervenția medicilor nu a mai putut schimba evoluția situației.

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Tzancă Uraganu a primit o cerere neobișnuită de la un potențial client. Locul în care trebuia să cânte