Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi

Tzancă Uraganu la priveghiul Zenobiei Duduianu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

La câteva zile după ce s-a stins din viață în Penitenciarul Târgșor, Zenobia Duduianu urmează să fie înmormântată. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la locuința familiei, unde rudele, apropiații și cei care au cunoscut-o au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu înainte de funeralii.

La priveghi au fost prezenți numeroși membri ai familiei și persoane apropiate, iar printre cei care au participat s-a numărat și manelistul Tzancă Uraganu. Acesta a interpretat melodii specifice momentelor de rămas-bun, în fața celor veniți să își ia adio de la Zenobia Duduianu.

Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum

Imaginile apărute pe rețelele de socializare surprind încăperea în care se afla sicriul, înconjurat de oameni îmbrăcați în negru. Tzancă Uraganu a cântat la intrarea în locuință, în timp ce cei prezenți au asistat la momentul de reculegere dedicat femeii.

Zenobia Duduianu a murit la vârsta de 60 de ani, în timp ce executa o pedeapsă de șase ani de închisoare la Penitenciarul Târgșor. Potrivit informațiilor apărute după deces, femeii i s-ar fi făcut rău brusc, iar cadrele medicale nu au mai reușit să îi salveze viața. Cauza decesului a fost un infarct.

Femeia fusese condamnată pentru viol și lipsire de libertate, după ce a fost găsită vinovată într-un dosar care viza răpirea unei adolescente în vârstă de 17 ani. Ancheta a arătat că tânăra a fost ulterior agresată sexual de un bărbat implicat în același caz.

Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi

După aflarea veștii, familia a transmis mesaje de durere pe rețelele de socializare. Printre acestea s-a numărat și reacția fiului său, Fernando Duduianu, care și-a exprimat public suferința provocată de pierderea mamei.

”Dumnezeu să te ierte, măicuța mea. De acum înainte voi vedea adevărata viață fără tine, maicușoara mea”, a scris Fernando Duduianu, fiul femeii, pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor apărute după deces, Zenobia Duduianu figura în evidențele medicale ale penitenciarului cu probleme de sănătate. Starea sa s-ar fi agravat rapid după ce i s-a făcut rău, iar intervenția medicilor nu a mai putut schimba evoluția situației.

CITEŞTE ŞI: Cine este femeia din familia Duduianu care a murit în Penitenciarul Târgșor. Era condamnată la 6 ani de închisoare

Tzancă Uraganu a primit o cerere neobișnuită de la un potențial client. Locul în care trebuia să cânte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă
Cum se face zacusca de fasole. Ce să pui ca să fie mai gustoasă
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Click.ro
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.