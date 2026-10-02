Cine este femeia din familia Duduianu care a murit în Penitenciarul Târgșor. Era condamnată la 6 ani de închisoare

S-a aflat identitatea deținutei care a murit pe 1 octombrie la Penitenciarul de Femei Ploiești-Târgșorul Nou.

Este vorba despre Zenobia Duduianu, în vârstă de 60 de ani, care executa o pedeapsă de șase ani de închisoare după ce a fost condamnată pentru viol și lipsire de libertate.

Cine este femeia din familia Duduianu care a murit în Penitenciarul Târgșor

Potrivit informațiilor apărute, starea femeii s-a agravat în cursul zilei de joi, aceasta având dificultăți respiratorii majore. Zenobia Duduianu figura în evidențele medicale ale penitenciarului cu probleme grave de sănătate.

Cadrele medicale din penitenciar i-au administrat tratament și oxigenoterapie, iar în lipsa unei evoluții favorabile a fost solicitată o ambulanță prin apel la 112. Înainte de sosirea echipajului medical, femeia a intrat în stop cardio-respirator.

Deținuta a fost resuscitată atât de personalul medical al penitenciarului, cât și de echipajul de salvare ajuns la fața locului. În ciuda manevrelor efectuate, aceasta a fost declarată decedată.

Era condamnată la 6 ani de închisoare

Zenobia Duduianu fusese condamnată într-un dosar în care ea și alți șapte membri ai familiei Duduianu au fost judecați pentru răpirea unei adolescente de 17 ani, în anul 2019, cu scopul unei căsătorii aranjate.

Conform anchetei, adolescenta a fost răpită de pe stradă și lipsită de libertate, iar ulterior ar fi fost obligată să întrețină relații sexuale cu un alt tânăr. În acest dosar au fost găsiți vinovați opt inculpați, printre care și Zenobia Duduianu.

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