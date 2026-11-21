Polițiștii din Gorj caută o femeie de 42 de ani și pe fiul ei, în vârstă de 6 ani, care au dispărut după ce au plecat de la școala băiețelului. Cei doi nu s-au mai întors acasă, iar partenerul femeii a alertat autoritățile.

Dispariția a fost semnalată vineri, la Secția 8 Poliție Rurală Stoina. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, Ramona Pătruț, în vârstă de 42 de ani, din satul Frunza, comuna Logrești, ar fi plecat în jurul orei 10:00 de la Școala Gimnazială Târgu Logrești, împreună cu fiul său, Ianis Laurențiu Net, în vârstă de 6 ani.

Femeia și copilul nu au mai revenit la locuința partenerului ei, unde stăteau. Bărbatul a sesizat poliția, iar oamenii legii au început verificările pentru găsirea celor doi.

Poliția continuă căutările

Pentru a facilita identificarea femeii și a băiețelului, autoritățile au transmis descrierea lor și detalii despre hainele pe care le purtau în momentul dispariției.

Ramona Pătruț are aproximativ 1,65 metri înălțime, cântărește între 70 și 75 de kilograme, are părul blond și lung, ochii verzi și fața ovală.

La momentul plecării, femeia purta colanți sport, o bluză verde, o geacă de tip palton de culoare crem și pantofi sport multicolori.

Fiul său, Ianis Laurențiu Net, are aproximativ 1,10 metri înălțime și cântărește în jur de 30 de kilograme. Băiețelul are părul blond și scurt, ochii verzi și fața ovală. Copilul era îmbrăcat cu pantaloni sport albaștri, o geacă albă cu roșu și pantofi sport negri.

Polițiștii solicită sprijinul persoanelor care ar putea deține informații despre locul în care se află femeia și copilul.

Oricine i-a văzut pe cei doi sau poate oferi detalii care să ajute la găsirea lor este rugat să sune la 112 ori să anunțe cel mai apropiat polițist.

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