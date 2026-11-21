Mihai Praetorian a ajuns în centrul unui val de indignare după declarațiile făcute într-un podcast, însă, dacă în fața microfonului monologul părea să curgă fără obstacole, în momentul în care a fost pus față în față cu argumente, lucrurile s-ar fi schimbat radical. Lolrelai, fosta concurentă de la iUmor, a avut ocazia să-l confrunte într-o dezbatere și susține că actorul nu prea a avut replici atunci când a trebuit să-și susțină ideile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, influencerița a povestit exact cum a decurs schimbul de replici.

Invitată să comenteze „fenomenul Praetorian”, în cadrul unei emisiuni, Lolrelai a intrat în discuție cu argumente pragmatice, într-un dialog în care masculinitatea antifeministă și schimbările de mentalitate din societatea actuuală au fost puse pe “masa dezbaterii”. Iar dacă Mihai Praetorian părea să aibă discursul pregătit pentru podcasturi, confruntarea directă a fost cu totul altă poveste.

Lolrelai: “Mihai Praetorian a făcut pe victima”

Fosta concurentă de la IUmor i-a reproșat actorului că, în lipsa unui interlocutor care să-l contrazică, e mult mai ușor să-ți construiești impresia că ai logică, argumente și un discurs imbatabil. Numai că, atunci când apare cineva care pune întrebări și nu aprobă din reflex, scenariul se poate împotmoli.

„De data asta a avut un om cu care să aiba un dialog, nu să vorbească el singur. Atunci când vorbim singuri e mult mai simplu să pară că avem o logică, că avem niște argumente, că nu ne întrerupe nimeni, că nu pierdem șirul epic. Însă într-un dialog, s-a dovedit total nepregătit”, a declarat Lolrelai, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Până aici lucrurile păreau să fie doar o dispută de idei, însă finalul dezbaterii a adus și o răsturnare de situație. Lolrelai povestește că Mihai Praetorian ar fi ajuns să-și “relativizeze”propriile declarații, întrebându-se de ce mai este luat în discuție, în contextul în care există tragedii mult mai importante în lume.

„A încheiat cumva făcând pe victima, spunând că: “De ce ne uităm la spusele unui tâmpit?” Astea-s cuvintele lui și că sunt atâtea tragedii în lume, încât nu înțelege de ce dezbatem ce a spus el. Am concluzionat în acel dialog spunând că: “Domnul Mihai este total irelevant publicului și n-ar trebui să ne uităm la ce spune”. Și-a anulat singur tot discursul din podcast, practic”, a mai spus Lolrelai pentru CANCAN.RO.

Iar dacă aruncăm un ochi la comentariile celor care au privit dezbaterea dintre cei doi, e evident că oamenii “aplaudă” faptul că blondina a avut curajul să spună lucrurilor pe nume.

“Ți-a dat mare capac, bro!”

“În timpul monologului lui scârbos nu și-a amintit de tragediile din țară. Acum, când e pe bază de dialog, l-a lovit grija de binele societății.”

“Dacă îl vedeam la un restaurant, ziceam că e chiar simpatic, până deschide gura și auzi ce idei are. Ce misogin!”, au fost doar câteva dintre comentarii.

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