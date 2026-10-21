Lolrelai i-a luat în vizor pe Mira și Ian! Cel mai nou cuplu de la Insula Iubirii, taxat dur de fosta concurentă de la IUmor

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Noul cuplu de la Insula Iubirii abia și-a făcut debutul pe micile ecrane și deja au stârnit rumoare. După ce Marcel și Armina au părăsit emisiunea de la Antena 1, Mira și Ian au venit să-și testeze relația, după ce concurenta a călcat strâmb de câteva ori în trecut, față de partenerul ei. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Lolrelai nu a menajat-o deloc pe Mira, dar nici pe iubitul ei. Motivul? Aflați în rândurile de mai jos. 

Directă, cum o știm, Lolrelai și-a spus părerea despre cel mai nou cuplu de la Insula Iubirii. În primă fază, a povestit cum nu înțelege care este motivul pentru care cei doi au ales să aibă pseudonime, deși nu sunt persoane publice. Apoi, a intrat în vizorul fostei concurente de la IUmor atitudinea pe care a avut-o Mira în momentul în care a pășit în vila fetelor. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok

Lolrelai: „Îți ascunzi identitatea atunci când ai o meserie necinstită”

Lolrelai: Când ai un pseudonim pentru public, acel pseudonim te reprezintă pentru că apari pe o anumită scenă. Sau poate ești influencer și îți alegi un alt nume, dar eu de ei nu auzisem, și nu știu dacă cineva auzise, în afară de apropiații lor și nici pe vreo scenă nu cred că s-au aflat, ca să își ascundă identitatea. Mai e un caz, când îți ascunzi identitatea, atunci când practici niște meserii nu tocmai cinstite.

CANCAN.RO: Știi tu ceva ce noi nui știm?

Lolrelai, despre Mira și Ian de la Insula Iubirii, în platoul emisiunii CANCAN pe insulă

Lolrelai: Nu. Dar am văzut ce a dat CANCAN, că a fost găsită pe niște site-uri de dame de companie. Dar nu ai cum să te afli într-o relație 4 ani și femeia ta să fie pro**&ata și să nu știi, mi se pare greu. Unde se duce? De câte ori se duce la piață?

CANCAN.RO: Pică oare Mira în ispită. Jaguarul când a văzut-o a asemănat-o cu Ionela, din sezonul anterior, dar ea stătea în piscină cu Iulian.

Lolrelai: Are un corp de invidiat, într-adevăr, e o bombă sexy. Dar mi se pare că cu George are mai mult glumițe, pentru că de multe ori atunci când vezi un om la televizor, te simți cumva mai apropiat de acea persoană. Cu George are familiaritatea asta, dar cred că față de Iulian are o mică atracție. Mie mi s-a mai părut ciudat faptul că Mira, când a intrat în casă, conexiunile ei au fost cu băieții, sunt femei care rezonează mai bine cu bărbații, dar când mergi într-un spațiu nou, spre exemplu la o zi de naștere, ai tendința de a te împrieteni cu gazda femeie. Fetele alea erau pe aceeași poziție ca și ea, dar ea s-a dus direct la băieți.

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