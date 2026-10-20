Marian Grozavu pune tunurile pe Prințul Marco de la Insula Iubirii: "Ești atât de papagal..."

Disputa dintre Marian Grozavu și Prințul Marco a debutat într-un mod neașteptat. După ce și-au dat mai multe replici pe TikTok, Marian a venit în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, acolo unde a spus lucrurilor pe nume. Nu l-a menajat deloc pe actualul concurent de la Insula Iubirii, ba chiar a povestit cum a decurs discuția privată dintre ei și a spus că ar accepta să se lupte cu el la RXF.

După ce Marian Grozavu și-a spus părerea despre parcursul lui Marco la Insula Iubirii, concurentul a ripostat și a adus din nou în atenția tuturor un epuisod controversat legat de fosta iubită a lui Marian. Acesta din urmă nu a lăsat lucrurile așa și a spus că este dispus să rezolve lucrurile în ring, dacă e cazul. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 16.00, live pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Marian Grozavu: „Ești atât de papagal…”

Marian Grozavu: Am intrat în niște beef-uri cu niște oameni, care nu erau necesare. În ret, muncă, muncă și iarăși muncă.

CANCAN.RO: Când vorbim de aceste beef-uri, la cine ne referim? A fost viral, peste tot.

Marian Grozavu: La Prințul Marco.

CANCAN.RO: L-a deranjat ceva ce ai spus tu în emisiune.

Marian Grozavu: Da, eu am rămas șocat, comentariul meu nu mi s-a părut ieșit din comun. Am spus că mi se pare lipsă de respect să vorbești despre soția ta în fața unor necunoscuți, iar el s-a activat, a venit cu o replică, dar mai bine dădea în mine. Spunea că am luat-o pe fosta cu 100 de euro în club, mi se par niște chestii din astea de clasa a patra.

CANCAN.RO: Dar voi ați discutat în privat, după?

Marian Grozavu: A existat un schimb de mesaje, la un moment dat i-am zis că dacă vrea să avem o discuție civilizată, să-și ceară scuze, iar el m-a amenințat și mi-a spus că ne întâlnim noi pe stradă, mi-a zis ceva de Sebi. Eu nu știam la ce se referă, credeam că vrea să trimită pe cineva să mă bată. I-am spus că îi aștept pe amândoi, dar am zis, băi, atât de papagal ești încât nu poți să vii tu personal, dacă ai vreo discuție cu mine, să vorbești? Trebuie să trimiți pe altcineva? Am încercat să o dau la pace, să-și ceară scuze și o terminăm aici. El a zis, lasă, să vezi ce scuze îți dau eu.

CANCAN.RO: Deci s-a lăsat cu provocare în RXF?

Marian Grozavu: Nu știu, el așa vrea, nu știu mai departe.

CANCAN.RO: Dar tu ai vrea să te lupți cu el?

Marian Grozavu: Eu n-am nicio problemă, cum să nu.

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