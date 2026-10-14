Lui Neveu i s-a pus „pata” pe concurentul de la Insula Iubirii: „Vreau să-l bat pe Prințul în RXF”

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Prințul Marco este pus în fața unei provocări la care cu siguranță nu se aștepta. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Ovidiu Neveu l-a provocat pe concurentul de la Insula Iubirii în RXF. Argumentul lui a fost unul simplu, a spus că nu îl suportă pe Marco deoarce e arogant și vorbește de persoanele cunoscute din România pe rețelele de socializare. 

Lui Ovidiu Neveu i s-a pus „pata” pe concurenții de la Insula Iubirii. După meciul cu Răzvan Kovacs, atunci când l-a făcut K.O. în primele 5 minute, acum Neveu l-a provocat, în direct, pe Prințul, în RXF. Dacă va accepta sau nu cponcrentul de la emisiunea de la Antena 1 rămâne de văzut, dar probabil mulți ar fi curioși să vadă un astfel de meci.

Ovidiu Neveu: „Vreau să-l bat pe Prințul în RXF”

CANCAN.RO: Pe Prințul ziceai că îl știi.

Ovidiu Neveu: Da, vreau să-l provoc acum. Prințul Marco, te provoc în RXF, am văzut că știi joaca, dar nu te suport, pentru că ai aroganțele alea, faci TikTok-urile alea, vorbești tu de toate persoanele cunoscute în România și ai aroganțe de alea de Firenze. Vii în România și dacă nu vrei în RXF, facem un sparing la sală, să-ți arăt.

CANCAN.RO: S-a lansat provocarea.

Ovidiu Neveu: Da, chiar mi-aș dori o luptă cu el, am văzut că știe joaca, se mișcă frumos, vreau să-l bat în RXF.

CANCAN.RO: Și neveul în cât timp vine? Tot așa, în 5 secunde, ca la Răzvan Kovacs?

Ovidiu Neveu l-a provocat pe Prințul Marco în RXF

Ovidiu Neveu: În prima repriză 100% îl pun jos. A început să-mi placă să-i bat pe ăștia de la Insula Iubirii.

CANCAN.RO: Dar de ce? Te deranjează cu ceva?

Ovidiu Neveu: Păi uite că au început să anihileze ăștia de la Insula Iubirii RXF, să vină acolo. Stați unde vă e locul, la Insula Iubirii, sau ispite, ce sunteți voi, nu mai veniți la RXF. Dacă veniți aici, vă pun jos.

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