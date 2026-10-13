Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, mai sincer ca niciodată! Ce pretenții are de la viitoarea iubită

Andrei Lemnaru a ales să stea departe de lumina reflectoarelor după participarea la Insula Iubirii. S-a mutat în România, unde își continuă business-ul în același domeniu, însă nu a fost totul numai lapte și miere odată cu noile schimbări din viața lui. Învitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Andrei a povestit cum arată viața lui după emisiune, dar și dacă există o persoană specială în viața lui în acest moment.

Andrei Lemnaru a avut parte de multă atenție după ce a participat la Insula Iubirii împreună cu Ella. După emisiune, lucrurile au luat o altă turnură pentru el, mai ales că decizii pe care le-a luat au fost de pe o zi pe alta. A fost o experiență din care a avut multe de învățat, așa cum scupe chiar el. În ceea ce privește domnișoarele, Andrei recunoaște că nu are o relație în acest moment, dar vrea ca viitoarea lui parteneră să îndeplinească anumite criterii. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită LIVE luni și marți, începând cu ora 16.00, pe canalul de YouTube CANCAN și pe TikTok.

Andrei Lemnaru: „Comunicarea a lipsit în trecut”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine toată perioada de după emisiune?

Andrei Lemnaru: La început a fost greu. A fost și mutarea, am plecat din altă țară în România, am luat niște decizii. La mine a fost de pe o zi pe alta, nu m-am uitat în spate, la anii petrecuți în străinătate.

CANCAN.RO: A fost grea acomodarea?

Andrei Lemnaru: Nu, pentru mine nu. Totul ține de tine, chiar dacă eram obișnuit cu un anumit stil.

CANCAN.RO: Tu cu ce te ocupi acum?

Andrei Lemnaru: Curierat. Același business pe care îl aveam și în Anglia, doar că sunt țări diferite, oameni diferiți. Aici e mai greu, dar nu imposibil.

CANCAN.RO: Cât de mult te-a schimbat pe tine emisiunea? Dacă ar fi să privești înapoi, cum era Andrei înainte de Insula Iubirii și cum e acum, ce e diferit la tine astăzi?

Andrei Lemnaru: Sunt mult mai atent la lucruri. Dacă înainte eram focusat pe altceva, în momentul de față, chiar dacî fac același lucru, sunt foarte atent, să fie totul perfect, cât de bine pot.

CANCAN.RO: Și pe partea de relații?

Andrei Lemnaru: Nu am o relație momentan, dar consider că trebuie să fii implicat în acea relație, să vezi dacă primești și tu. La fel ca și respectul, dacă îl primești, trebuie să-l și oferi. La fel e și cu comunicarea. Doar că trebuie să fim atenți, dacă ai o problemă, spune-mi. Comunicarea lipsea în trecut și poate nu am văzut asta.

CANCAN.RO: Ești mai atent acum, mai selectiv?

Andrei Lemnaru: Cine merită să stea lângă mine, clar are ceva special. Nu sunt pretențios.

CANCAN.RO: Ai un tipar?

Andrei Lemnaru: Știi cum e, degeaba e o femeie frumoasă, dacă nu are în cap nimic.

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